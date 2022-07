برامج متميزة بكليات عين شمس ..تعرف عليها

جامعة عين شمس جامعة عين شمس



أعلنت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن بدء الدراسة بأول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية، اعتبارا من العام الجامعي 2021-2022.



وتمنح دراسة البرنامج درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس، إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية التي تقدمها كلية الحاسبات والمعلومات، وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، الحاسبات العلمية، نظم الحاسبات، بالإضافة إلى البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج تقنية المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات، فضلاً عن برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج الأمن السيبراني وبرنامج الوسائط الرقمية المتعددة.



أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية عن برامجها بنظام الساعات المعتمدة للعام الاكاديمي 2022/2021 .

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة أن جميع برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية، حيث تمنح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس الشهادة المزدوجة بجميع برامجها المطروحة. من جامعة ايست لندن بانجلترا، و توجد شراكات مع جامعة كلاوسهال بألمانيا وجامعة ريجوكالابريا– بإيطاليا.وأضاف الدكتور مصطفى رفعت أنه لا يشترط السفر للحصول على الشهادة المزدوجة، وإذا رغب الطالب السفر لفصل دراسي أو أكثر يمنح تخفيض على المصروفات الدراسية بلندن، و يتسلم الطلاب كارنيهات كطلاب في جامعة إيست لندن حيث تنص الاتفاقية على معاملة طلاب البرامج الدولية كطلاب بريطانيين لهم كافة الحقوق والواجبات للطلاب المسجلين في الجامعة بلندن، ولهم الحق في الدخول و استخدام الموارد الرقمية و الدخول علي مواقع الجامعة واستخدام المكتبة الالكترونية و خلافة، ولهم كافة الحقوق عند زيارة الجامعة بلندن و تخفيض للمصروفات إذا قرر أو اختار الطلاب دراسة فصل أو أكثر بلندن، و لكن السفر ليس إجباريًا حيث تمنح الشهادة المزدوجة للطلاب عند استكمال الدراسة بكلية الهندسة بمصر و الالتزام بمعايير الجودة النصوص عليها بالاتفاقية و المعتمدة من وكالة ضمان الجودة بإنجلترا. و تمنح الشهادة المزدوجة من إنجلترا في البرامج التالية:برنامج العمارة والعمران البيئىEnvironmental Architecture and Urbanism Programبرنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجياتLandscape Architecture Programبرنامج عمارة تنسيق المواقـعComputer Engineering and Software Systems Programبرنامج هندسة البناءBuilding Engineering Programبرنامج هندسة نظم الاتصالاتCommunication Systems Engineering Programبرنامج هندسة التصنيعManufacturing Engineering Programبرنامج هندسة الميكاترونيات والأتمتةMechatronics Engineering and Automation Programبرنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددةEnergy and Renewable Energy Engineering Programالإسكان والتنمية العمرانيةHousing and Urban Developmentالهندسة المدنية والبنية التحتيةCivil and Infrastructure Engineeringبرنامج هندسة الموادMaterials Engineering Program