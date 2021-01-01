برامج متميزة بكليات عين شمس ..تعرف عليها

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › برامج متميزة بكليات عين شمس ..تعرف عليها

صورة الخبر: جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


أعلنت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن بدء الدراسة بأول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية، اعتبارا من العام الجامعي 2021-2022.

وتمنح دراسة البرنامج درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس، إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية التي تقدمها كلية الحاسبات والمعلومات، وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، الحاسبات العلمية، نظم الحاسبات، بالإضافة إلى البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج تقنية المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات، فضلاً عن برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج الأمن السيبراني وبرنامج الوسائط الرقمية المتعددة.

أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية عن برامجها بنظام الساعات المعتمدة للعام الاكاديمي 2022/2021 .

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة أن جميع برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية، حيث تمنح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس الشهادة المزدوجة بجميع برامجها المطروحة. من جامعة ايست لندن بانجلترا، و توجد شراكات مع جامعة كلاوسهال بألمانيا وجامعة ريجوكالابريا– بإيطاليا.

وأضاف الدكتور مصطفى رفعت أنه لا يشترط السفر للحصول على الشهادة المزدوجة، وإذا رغب الطالب السفر لفصل دراسي أو أكثر يمنح تخفيض على المصروفات الدراسية بلندن، و يتسلم الطلاب كارنيهات كطلاب في جامعة إيست لندن حيث تنص الاتفاقية على معاملة طلاب البرامج الدولية كطلاب بريطانيين لهم كافة الحقوق والواجبات للطلاب المسجلين في الجامعة بلندن، ولهم الحق في الدخول و استخدام الموارد الرقمية و الدخول علي مواقع الجامعة واستخدام المكتبة الالكترونية و خلافة، ولهم كافة الحقوق عند زيارة الجامعة بلندن و تخفيض للمصروفات إذا قرر أو اختار الطلاب دراسة فصل أو أكثر بلندن، و لكن السفر ليس إجباريًا حيث تمنح الشهادة المزدوجة للطلاب عند استكمال الدراسة بكلية الهندسة بمصر و الالتزام بمعايير الجودة النصوص عليها بالاتفاقية و المعتمدة من وكالة ضمان الجودة بإنجلترا. و تمنح الشهادة المزدوجة من إنجلترا في البرامج التالية:

برنامج العمارة والعمران البيئى

Environmental Architecture and Urbanism Program
برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات

Landscape Architecture Program

برنامج عمارة تنسيق المواقـع

Computer Engineering and Software Systems Program

برنامج هندسة البناء

Building Engineering Program

برنامج هندسة نظم الاتصالات

Communication Systems Engineering Program

برنامج هندسة التصنيع

Manufacturing Engineering Program

برنامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة

Mechatronics Engineering and Automation Program

برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة

Energy and Renewable Energy Engineering Program

الإسكان والتنمية العمرانية

Housing and Urban Development

الهندسة المدنية والبنية التحتية

Civil and Infrastructure Engineering

برنامج هندسة المواد

Materials Engineering Program

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على برامج متميزة بكليات عين شمس ..تعرف عليها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37106

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager