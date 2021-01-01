برامج متميزة بكليات عين شمس ..تعرف عليها

جامعة عين شمس
أعلنت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن بدء الدراسة بأول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية، اعتبارا من العام الجامعي 2021-2022.
وتمنح دراسة البرنامج درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس، إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية التي تقدمها كلية الحاسبات والمعلومات، وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، الحاسبات العلمية، نظم الحاسبات، بالإضافة إلى البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج تقنية المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات، فضلاً عن برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج الأمن السيبراني وبرنامج الوسائط الرقمية المتعددة.
أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية عن برامجها بنظام الساعات المعتمدة للعام الاكاديمي 2022/2021 .
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة أن جميع برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية، حيث تمنح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس الشهادة المزدوجة بجميع برامجها المطروحة. من جامعة ايست لندن بانجلترا، و توجد شراكات مع جامعة كلاوسهال بألمانيا وجامعة ريجوكالابريا– بإيطاليا.
وأضاف الدكتور مصطفى رفعت أنه لا يشترط السفر للحصول على الشهادة المزدوجة، وإذا رغب الطالب السفر لفصل دراسي أو أكثر يمنح تخفيض على المصروفات الدراسية بلندن، و يتسلم الطلاب كارنيهات كطلاب في جامعة إيست لندن حيث تنص الاتفاقية على معاملة طلاب البرامج الدولية كطلاب بريطانيين لهم كافة الحقوق والواجبات للطلاب المسجلين في الجامعة بلندن، ولهم الحق في الدخول و استخدام الموارد الرقمية و الدخول علي مواقع الجامعة واستخدام المكتبة الالكترونية و خلافة، ولهم كافة الحقوق عند زيارة الجامعة بلندن و تخفيض للمصروفات إذا قرر أو اختار الطلاب دراسة فصل أو أكثر بلندن، و لكن السفر ليس إجباريًا حيث تمنح الشهادة المزدوجة للطلاب عند استكمال الدراسة بكلية الهندسة بمصر و الالتزام بمعايير الجودة النصوص عليها بالاتفاقية و المعتمدة من وكالة ضمان الجودة بإنجلترا. و تمنح الشهادة المزدوجة من إنجلترا في البرامج التالية:
برنامج العمارة والعمران البيئى
Environmental Architecture and Urbanism Program
برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات
Landscape Architecture Program
برنامج عمارة تنسيق المواقـع
Computer Engineering and Software Systems Program
برنامج هندسة البناء
Building Engineering Program
برنامج هندسة نظم الاتصالات
Communication Systems Engineering Program
برنامج هندسة التصنيع
Manufacturing Engineering Program
برنامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة
Mechatronics Engineering and Automation Program
برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة
Energy and Renewable Energy Engineering Program
الإسكان والتنمية العمرانية
Housing and Urban Development
الهندسة المدنية والبنية التحتية
Civil and Infrastructure Engineering
برنامج هندسة المواد
Materials Engineering Program
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