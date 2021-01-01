تفاصيل اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية

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يترقب طلاب الدبلومات الفنية انطلاق تنسيق 2022 ، للتعرف على ما ينتظرهم من كليات وقواعد مهمة، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ولم تختلف عن تنسيق العام الماضي، بينما يانظر الطلاب إعلان موعد انطلاق اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية.



تأتي اختبار القدرات للجامعات التكنولوجية في ثلاثة مجالات رئيسية وهي كالتالي:

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أولًا: اختبار اللغة الإنجليزية:تشمل حروف الجر، أدوات الربط، المصطلحات الأكثر استخدامًا وكذلك الأزمنة في نطاق دراسة الطالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.تتنوع أسئلة اللغة في العديد من الموضوعات الحياتية والعامة.ثانيًا: اختبار الحاسب الآلي:أنظمة التشغيل windows 7 _ windows 10.برنامج محرر النصوصMicrosoft wordبجميع إصداراته.برنامج الجداول الحسابية Microsoft Excel بجميع إصداراته.برنامج العروض التقديمية Microsoft power point بجميع إصداراته.برنامج قواعد البيانات Microsoft Access بجميع إصداراته.شبكات الحاسب الآلي بمختلف أنواعها.الإنترنت والبريد الإلكتروني وبرامج مستعرضات الإنترنت.تكنولوجيا المعلومات التي تخص الحاسب الآلي.مقررات ومناهج الحاسب الآلي الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية للمرحلة الثانوية.ثالثًا: اختبار الرياضيات:قواعد الأسس والجذورالمجموعات (طريقة السرد والاتحاد والتقاطع والفرق)خصائص الأشكال الهندسية (متوازي الأضلاع - المربع – المستطيل – المثلث – المعين – شبة المنحرف - الدائرة)محيط ومساحة كل من (المربع – المستطيل – المثلث – المعين – شبة المنحرف - الدائرة).أنواع الزوايا والعلاقة بينها في الأشكال السابقة.المتتابعات والأنماط المتزايدةوالمتناقصة والأعداد الأوليةوالفردية والزوجية.حل المعادلات من الدرجة الأولى.النسبة والتناسب.علاقة الخط المستقيم مع الدائرة.متوسط مجموعة من الأعداد.ضرب وجمع وطرح وقسمة الكسور.النسبة المئوية.زمن الاختبار:ساعة واحدة (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.شروط النجاح:شروط النجاح في اختبار قدرات الجامعات التكنولوجية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.عدد أسئلة الاختبار:يشمل الاختبار 50 سؤال (أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ).