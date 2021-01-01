أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة المقاولون العرب

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يغيب ثمانية من لاعبي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 24 من الدوري المصري.



وشهدت القائمة غياب محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وحازم إمام وزراق سيسيه وسيف جعفر.



ويكشف FilGoal.com أسباب غياب ثماني الزمالك عن القائمة.

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يغيب محمد أبو جبل وطارق حامد نظرا لتحويلهما للتحقيق من قبل إدارة النادي.بينما محمد عبد الشافي ما زال يواصل التأهيل بعد الإصابة بكدمة في الركبة.ولم يتواجد الثلاثي محمود علاء والمثلوثي وحازم إمام لعدم الجاهزية الفنية الكاملة على الرغم من تعافيهم من الإصابات المختلفه التي كانوا يعانون منها.بينما يأتي غياب رزاق سيسيه لتغيبه عن التدريبات في الفترة الأخيرة.وأخيرا غاب أيمن حفني عن القائمة لأسباب فنية.وشهدت القائمة عودة الثلاثي يوسف أوباما ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح بعد التعافي من الإصابة.حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديمالدفاع: محمود حمدي الونش - محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوحالوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي - سيف جعفر - سيد محمد عبد اللهالهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - سيف الدين الجزيريويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.أما المقاولون العرب ففي المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.موعد المباراة والقنوات الناقلةتقام المباراة يوم الثلاثاء 12 يوليو المقبل.ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساء.وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.