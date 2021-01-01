أغرب فرصة ضائعة في "تاريخ كرة القدم" .. بالفيديو

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صورة الخبر: اللقطة الغريبة في الدوري الكندي
اللقطة الغريبة في الدوري الكندي


لقطة غريبة شهدها الدوري الكندي للمحترفين، الأحد، صنفت كأسوأ فرصة ضائعة في القرن، بسبب تصرف غريب من لاعب بمركز الهجوم.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو للقطة غريبة في كرة القدم، حصدت ملايين المشاهدات، كان بطلها المهاجم وليام أكيو الذي يمثل منتخب جنوب السودان.

وخلال مباراة بين ناديي فايلور إف سي وهاليفاكس واندريرز، بالدوري الكندي للمحترفين، سجلت الدقيقة 17 أغرب فرصة ضائعة في كرة القدم، وفقا لمتابعين اللعبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد أن نجح مهاجم فايلور، كريستيان أوكسني، بوضع الكرة فوق حارس هاليفاكس، وبدا أن فايلور سيتقدم بالنتيجة بينما تدحرجت الكرة نحو المرمى، لكن حدث ما لم يكن متوقعا.

وبينما كانت الكرة تعبر خط المرمى، قام مهاجم فايلور وليام أكيو، بتشتيت الكرة على خط المرمى، ومنع هدف محقق لفريقه، بتصرف غير مسبوق من مهاجم يمنع هدفا بتشتيت كرة على الخط.

وظل اللاعبين مذهولين للحظات بعد اللقطة، دون أن يجدوا تفسيرا لتصرف أكيو الذي بدا كأنه مدافع مخضرم بركله الكرة وإبعادها عن الهدف.

حتى معلق المباراة أصابه الذهول فقال: "لا أظن أنني رأيت شيئا مشابها لذلك في حياتي".
بينما وصف المتابعين اللقطة الغريبة بأنها أسوأ فرصة ضائعة في القرن، دون أن يجدوا مبررا لتصرف المهاجم الجنوب سوداني.
https://twitter.com/i/status/1546242573030801408

المصدر: سكاي نيوز عربية - أبوظبي

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