اِعرف كيفية شرائها .. وصول أول سيارات بديلة التوك توك بـ أكتوبر



مركبة كهربائية بديلة التوك توك مركبة كهربائية بديلة التوك توك

وقع جهاز مدينة 6 أكتوبر، ممثلا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الأمناء، بروتوكول تعاون مع شركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة، لتنفيذ مشروع إحلال مركبات "التوك توك" في المدينة بأخرى تعمل بالكهرباء.



اعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر وصول أول نموذج للسيارة الكهربائية بديلة التوك توك والتي تعمل بنظام الأربع عجلات، وجاءت أول نموذج من اجل فحصة وتجربته علي ارض الواقع بحضور رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر .



البروتوكول يتضمن أن تكون الدفعة الأولى من المركبات الجديدة بإجمالي 500 مركبة على مراحل، بجانب اشتراط توافر مركزي خدمة وصيانة وقطع الغيار للشركة الموردة، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا المشروع.

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الهدف من البروتوكول هو التعاون والارتقاء وتطوير منظومة إحلال المركبات القديمة "التوك توك" بمركبات بديلة تعمل بالكهرباء بشرط أن يتوافر بها وسائل الأمان والقابلية للترخيص بإدارة المرور، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد جميع الدراسات اللازمة للمشروع.يمكن لمالك مركبة التوك توك أن يتقدم بطلب الإحلال لجهاز المدينة مرفقا به مستندات الملكية، ويسلم المالك التوك توك للشركة، التي تحدد قيمته طبقا للحالة الفنية وسنة الصنع بمعرفة لجنة مختصة، على أن يعتبر ثمن "التوك توك" مقدم ثمن السيارة البديلة.ومن المقرر أن يتم عمل ملحق للبروتوكول موضحا به جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع مثل "سعر شراء التوك توك ، قيمة المركبة الجديدة ، مقدم الثمن ، قيمة القسط الشهري ، عدد سنوات التقسيط ، جهات التمويل ، قيمة الدعم المالي المقدم من للمشروع".