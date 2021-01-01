اِعرف كيفية شرائها .. وصول أول سيارات بديلة التوك توك بـ أكتوبر

وقع جهاز مدينة 6 أكتوبر، ممثلا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الأمناء، بروتوكول تعاون مع شركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة، لتنفيذ مشروع إحلال مركبات "التوك توك" في المدينة بأخرى تعمل بالكهرباء.
اعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر وصول أول نموذج للسيارة الكهربائية بديلة التوك توك والتي تعمل بنظام الأربع عجلات، وجاءت أول نموذج من اجل فحصة وتجربته علي ارض الواقع بحضور رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر .
البروتوكول يتضمن أن تكون الدفعة الأولى من المركبات الجديدة بإجمالي 500 مركبة على مراحل، بجانب اشتراط توافر مركزي خدمة وصيانة وقطع الغيار للشركة الموردة، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا المشروع.
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