تراجع أسعار الدواجن والكيلو يبدأ من 27 جنيها

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صورة الخبر: الدواجن
الدواجن


يقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 11-7-2022 ، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم .

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 11-7-2022


الدواجن البيضاء : بين 30 و31 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 35 إلى 36 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة، بعد أن وصل سعر الكيلو 45 في وقت سابق.
الدواجن البلدى : بين 50- 53 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 49-50 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 44- 45 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 90- 95 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الدواجن الأمهات البيضاء : بين 27-28 جنيهًا للكيلو بعد 31 في الأيام السابقة.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6_6.25 جنيه

كتكوت ساسو : 4.25_4.5 جنيه

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 70 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض بين 64-65 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 70-75 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية
أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوي بين 24-26 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط المولار بين 35 -36 جنيها للكيلو في المزرعة.

المصدر: elbalad

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