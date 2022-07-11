في البنوك .. أسعار الدولار اليوم الاثنين 11-7-2022



أسعار الدولار أسعار الدولار



يستعرض صدى البلد أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 11 يوليو 2022 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 18.82جنيه للشراء و 18.93جنيه للبيع .



سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (مصرف أبوظبى الاسلامي ،مصر إيران للتنمية)18.86جنيه للشراء و 18.91جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي) 18.85جنيه للشراء و 18.91جنيه للبيع.



txtسعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد 10-7-2022

txtالدولار يسجل 18.90 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

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