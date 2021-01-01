تسريع منح الجنسية الروسية للأوكرانيين بعد وقيع بوتن القرار

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بوتن


أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الاثنين، مرسوما يقضي بتسريع منح الجنسية الروسية لجميع المقيمين على الأراضي الأوكرانية.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أنه جرى نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية التابعة للحكومة الروسية.

واستعرض القرار الفئات التي تستطيع التقدم للحصول على الجنسية الروسية، وهي: سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرقي أوكرانيا، والسكان الدائمون في أوكرانيا، بمن في ذلك الذين كانوا يملكون في الماضي الجنسية الروسية وتخلوا عنها.

وكان التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية مقتصرا في الماضي على سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المعلنة من طرف واحد الموالية لموسكو، بدء إصدار جوازات سفر روسية في عاصمة "الجمهورية".

ويرى مراقبون أن هذا الإعلان مؤشر قوي على أن مرحلة الضم الفعلي والرسمي لهذه المناطق بأوكرانيا لروسيا قد بدأت بالفعل، حيث يسيطر عليها الجيش الروسي والقوات الحليفة له فيها.

ويبدو أن الأمر لم يعد مقتصرا على جمهوريتي دونباس، إذ امتد إلى بقية المناطق الأوكرانية الواقعة تحت السيطرة الروسية، مثل خيرسون التي جرى تسليم الدفعة الأولى من جوازات السفر الروسية لسكانها، الشهر الماضي.

المصدر: وكالات - أبوظبي

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