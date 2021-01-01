تسريع منح الجنسية الروسية للأوكرانيين بعد وقيع بوتن القرار

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الاثنين، مرسوما يقضي بتسريع منح الجنسية الروسية لجميع المقيمين على الأراضي الأوكرانية.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أنه جرى نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية التابعة للحكومة الروسية.
واستعرض القرار الفئات التي تستطيع التقدم للحصول على الجنسية الروسية، وهي: سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرقي أوكرانيا، والسكان الدائمون في أوكرانيا، بمن في ذلك الذين كانوا يملكون في الماضي الجنسية الروسية وتخلوا عنها.
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