أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 11-7-2022



أسعار الذهب أسعار الذهب



استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11 يوليو 2022 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب اليوم



أسعار الذهب اليوم …سجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين 1137جنيها



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 1042جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 995 جنيهامشغولات ذهبيةبينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 853جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 663جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 569 جنيها.ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 7960جنيها.بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.137مليون جنيهوسجل سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين نحو 1744دولار للأوقيةاختلاف أسعار المصنعيةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.سعر الذهبوتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.الذهب ملاذًا آمنًاوتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.53 جنيها ارتفاعات فى أسبوعوارتفعت أسعار الذهب بنحو 53 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أول أمس، السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 70 دولارًا، ليواصل الذهب خسائره الفادحة للأسبوع الرابع على التوالي.وسجلت الأوقية تراجعًا بنحو 300 دولار منذ رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في شهر مارس الماضي، بغرض مواجهة التضخم.