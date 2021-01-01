الأرصاد: تحسن طفيف في الطقس وانخفاض الحرارة3 درجات .. فيديو

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تحسن طفيف في الطقس


قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بنحو 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى، بسبب التأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تؤدي إلى التحسن في درجات الحرارة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد.

وأضافت غانم يرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ودينا شرف، أنه خلال الأيام الماضية كانت تسجل البلاد درجات حرارة ما بين 36 و37 درجة مئوية، ونتيجة ارتفاع نسب الرطوبة في الجو كان الإحساس بدرجات الحرارة عالٍ ووصل إلى40 درجة مئوية.

وتابعت: "بداية من اليوم سنجد انخفاضا في درجات الحرارة المحسوسة بين 33 و34 درجة مئوية، وستكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام، وستكون الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري".

وأكدت، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وفي الليل ستكون الأجواء معتدلة تماما على أنحاء الجمهورية كافة، وبخاصة أننا على مدار اليوم سنلاحظ وجود نشاط للرياح سرعاته بين 30 و40 كم في الساعة.

المصدر: elbalad

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