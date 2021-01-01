خطبة الوداع .. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ينشر دروسا عنها

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، دروسا من خطبة الوداع.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة الوداع: (..أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْقِرُونَ مِنَ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى..). أخرجه النسائي.
ولا همَّ للشيطان إلا أن يُباعد بين ذريته وبين خالقهم سبحانه وتعالى
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: منذ أن خلق الله سيدنا آدم ولا همَّ للشيطان إلا أن يُباعد بين ذريته وبين خالقهم سبحانه وتعالي، وفي هذه الوصية الغالية يُخبر -صلى الله عليه وسلم- أن الشيطان قد يئس أن يُعبد غير الله في الأرض التي استقر عليها الإسلام، لكنَّه لم ييأس من أن يدفع الناسَ إلى ارتكاب ما دون ذلك من المعاصي التي قد يستصغرونها، فإن محقرات الذنوب هذه إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ) أخرجه أحمد في مُسنده.
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