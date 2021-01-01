تعرف على خطوات التقديم للمدارس الفنية



مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أتاحت وزارة التربية والتعليم، التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس الفنية، سواء التعليم والتدريب المزدوج أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو مراكز التميز.



وننشر خطوات التقديم للمدارس الفنية للطلاب كما يلي:



1- استكمال بيانات التقديم وتحديد الرغبات التفصيلية في النموذج المختار على سبيل المثال: تحديد رغباته في المدرسة والتخصصات بداخل هذا النموذج بحد أقصى 3 رغبات تفصيلية.

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2- يتاح للطالب التقديم فقط على النماذج/ المدارس/ التخصصات التي تناسب مجموعه في الشهادة الإعدادية ومحل سكنه.3- يحدد الطالب في استمارة إبداء الرغبة إذا كان يرغب في التقديم على نموذج ثاني في حال عدم تأهّله لاختياره الأول.4- في حالة إبداء الرغبة في التقديم على نموذج ثاني يتعين له اختيار 3 رغبات تفصيلية في النموذج الثاني بحيث أن لا يتعدى إجمالي رغبات الطالب نموذجين من الثلاث نماذج (التعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز) و6 رغبات تفصيلية.5- بعد تسليم نموذج إبداء الرغبة إلكترونيًا، يتم توجيه الطالب لسداد مبلغ وقدره 100 جنيه مصري من خلال شبكات الدفع الإلكتروني وتكون غير مستردة.6- يتعين لجميع الطلاب الذين أتموا عملية سداد الـ100 جنيه دخول امتحان القبول ويتم إعلامهم بمكان وموعد الامتحان من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.7- يتم عقد امتحانات القبول داخل المدارس المحددة كمراكز للامتحانات في المواعيد المحددة.8- يتم عقد الامتحان إلكترونيًا من خلال المنصة.9- يتم إعلام الطلاب المرشحين للتقدم للمقابلة الشخصية بناءً على درجات امتحان القبول10- يقوم الطلاب المرشحون للمقابلة الشخصية بسداد مبلغ وقدره 150 جنيه مصري من خلال شبكات الدفع الإلكتروني وتكون غير مستردة.11- يتم تنسيق الطلاب بُناءً على رغباتهم المسجلة ودرجاتهم في امتحان القبول وعليه فمن الممكن أن يتم توجيه الطالب لعمل المقابلة الشخصية في اختيار غير اختياره الأول.12- يتم إعلام الطلاب الذين أتموا عملية سداد ال150 جنيه (سداد إجمالي 250 جنيه على المرحلتين) بمكان وموعد الامتحان من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.13- يتم تشكيل لجان المقابلة الشخصية بالمدارس لاستلام وفحص المستندات.14- تقوم اللجنة بتحديد الطلاب المقبولين حسب المعايير التي تقرها كل مدرسة/مديرية بعد الانتهاء من المقابلات.15- يتم إعلام الطالب بقبوله وتفاصيل المدرسة أ/و التخصص من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.16- في حالة عدم اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية، يتم إعلامه في حال وجود أماكن شاغرة في احدى رغباته المتبقية على أن تكون درجة الطالب في امتحان القبول مستوفية لشروط تلك الرغبة التي يوجد بها أماكن شاغرة.17- في حالة رغب الطالب في دخول مقابلة شخصية ثانية يوجّه لسداد 150 جنيها أخرى قبل دخول المقابلة.