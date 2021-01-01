سياسة واقتصاد القاهرة يكشف موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني

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كشف الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني سيتم بعد عيد الأضحى المبارك.



وأشار عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن تأخير إعلان النتائج سيكون بسبب وجود أجزاء مقالية بالامتحانات، مشيرًا إلى أن الكلية انتهت من عقد الامتحانات السبت 2 يوليو.



أوضح الدكتور محمود السعيد، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية، أجريت بين الورقي والإلكتروني، مؤكدا أن هناك بعض المقررات التي يتم إجراء الامتحانات إلكترونيًا بها، عن طريق منصة البلاك بورد التابعة لجامعة القاهرة، فيما تعقد المقررات الأخرى ورقيًا.

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ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية للطفولة المبكرةوفي وقت سابق، أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور جيهان عزام، عميدة الكلية، ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022، لطلاب الفرق الأربعة، وذلك من خلال منصة نتائج جامعة القاهرة.وكشفت الدكتورة جيهان عزام، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، نسبة النجاح بنتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، مؤكدة أن نسبة النجاح في الدفعات الـ 4 بمتوسط 98%.وأشارت عميدة كلية تربية طفولة جامعة القاهرة، في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أنه تم الانتهاء بتصحيح الامتحانات إلكترونيا من خلال المركز التكنولوجي التابع للجامعة.