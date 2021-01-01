سياسة واقتصاد القاهرة يكشف موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني

كشف الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني سيتم بعد عيد الأضحى المبارك.
وأشار عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن تأخير إعلان النتائج سيكون بسبب وجود أجزاء مقالية بالامتحانات، مشيرًا إلى أن الكلية انتهت من عقد الامتحانات السبت 2 يوليو.
أوضح الدكتور محمود السعيد، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية، أجريت بين الورقي والإلكتروني، مؤكدا أن هناك بعض المقررات التي يتم إجراء الامتحانات إلكترونيًا بها، عن طريق منصة البلاك بورد التابعة لجامعة القاهرة، فيما تعقد المقررات الأخرى ورقيًا.
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