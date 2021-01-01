ننشر طرق التواصل مع الدعم الفني لوزارة التربية والتعليم

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أطلقت وزارة التربية والتعليم، للطلاب المصريين في الخارج خدمة لتيسير التواصل على الطلاب المصريين بالخارج مع الدعم الفني لوزارة التربية والتعليم حال مواجهتهم أي مشكلات أثناء أداء الامتحانات الإلكترونية.

وحرصت الوزارة على تطوير العمل بمنظومة أبناؤنا في الخارج وتقديم خدمات جديدة ومميزة، فقد تم تطوير البريد الإلكتروني الخاص بالصفوف الدراسية لسرعة إرسال واستقبال جميع الرسائل، حيث تم التحويل إلى بريد إلكتروني موحد لكل صف دراسي، ولا يتم تكرار الرسائل والطلبات المرسلة من خلال البريد الالكتروني الذي تم الإعلان عنه سابقا حيث يتم التعامل معها حاليا.

ولفتت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني أنه في حالة أن ولي الأمر له أكثر من طالب في أكثر من صف دراسي، يتم مراسلة كل صف دراسي على حدة، حيث يتم التعامل مع جميع الرسائل المرسلة، مطالبة بعدم تكرار الإرسال إلا للضرورة القصوى.

ويمكن للطلاب التواصل مع الدعم الفني من خلال الرابط التالي، على أن يتضمن الإيميل المرسل عرض للمشكلة بشكل واضح، وصورة للبريد الإلكتروني، وكلمة السر الافتراضية كما تم إرسالها للطالب، وبيانات ولي الأمر والطالب الاسم والرقم القومي، مع إرسال صورة بطاقة إثبات الشخصية لولي الأمر.

وفي حالة رغبة الطالب في التوجه لمقر الإدارة العامة للامتحانات أبناؤنا في الخارج، يمكن التوجه للعنوان التالي: 16 شارع أمين سامي متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارة تأمينات العرايس.

المصدر: cairo24

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