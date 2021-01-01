يبحث الكثير من الطلاب عن شروط القبول في برنامج التمريض المُكثف بجامعة حلوان، وذلك بعد إعلان كلية التمريض جامعة حلوان؛ قُبول دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للدراسة ببرنامج التمريض المكثف.
وينشر موقع القاهرة 24، شُروط القبول في برنامج التمريض المُكثف بجامعة حلوان للطلاب في السطور التالية، حيث جاءت الشروط الواجب توافرها للقبول في البرنامج كالتالي:
1- يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس.
2 - تكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي.
3 - تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية.
4- يتم اجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.
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