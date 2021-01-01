

كلية التمريض جامعة حلوان كلية التمريض جامعة حلوان



يبحث الكثير من الطلاب عن شروط القبول في برنامج التمريض المُكثف بجامعة حلوان، وذلك بعد إعلان كلية التمريض جامعة حلوان؛ قُبول دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للدراسة ببرنامج التمريض المكثف.





وينشر موقع القاهرة 24، شُروط القبول في برنامج التمريض المُكثف بجامعة حلوان للطلاب في السطور التالية، حيث جاءت الشروط الواجب توافرها للقبول في البرنامج كالتالي:



1- يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

2 - تكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي.

3 - تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية.

4- يتم اجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.

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جدير بالذكر أن مدة برنامج التمريض المكثف بجامعة حلوان 24 شهرًا عامين، بالإضافة إلى 12 شهرا امتياز، ويتضمن 6 فصول دراسية، إلى جانب الفصل التمهيدي.في وقت سابق، عقدت كلية التجارة جامعة حلوان، حلقة نقاشية سيمنار Seminar لمشروع تخرج الدفعة الخامسة لبرنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة أماني فاخر عميد الكلية.وتضمنت مناقشة مشروع التخرج؛ تقييمات الأداء المالي للعديد من الشركات الكبرى، وركّزت على تقييم الأداء المالي للشركات المُدرجة بسوق الأوراق المالية، والتي تتوافر عنها التقارير والقوائم المالية اللازمة.