ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل نهاية الموسم

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بيراميدز


طلب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رمضان صبحي وإبراهيم عادل، من إدارة ناديهم بالرحيل رسميًا بنهاية الموسم الحالي 2021-2022.

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل نهاية الموسم
وعقد ثنائي بيراميدز، جلسة مع المدير الرياضي بالنادي هاني سعيد، وطلب رمضان صبحي السماح له بالرحيل من صفوف بيراميدز، ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لعدة أسباب وعلى رأسها الضغوطات والانتقادات التي يتعرض لها ورغبته في التواجد بنادي جماهيري إلى جانب عدم تحقيقه أي بطولة منذ وجوده مع الفريق، في ظل العروض المقدمة له من تركيا وعرض آخر من الإمارات في الوقت الحالي بقيمة مالية أقل بكثير عما يحصل عليه.

وأعرب إبراهيم عادل، عن رغبته في خوض تجربة الاحتراف في سن مُبكر وتحقيق حلمه، موضحا أنه سيعقد جلسة مع إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

وتألق إبراهيم عادل مع بيراميدز بشكل لافت للنظر هذا الموسم وانضم للمنتخب الوطني خلال فترة إيهاب جلال وخاض ثلاث مباريات.

وكان قد تلقى العديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعض العروض القوية خلال الفترة الأخيرة، من أجل الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري الممتاز
ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري المصري.

المصدر: cairo24

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