طلب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رمضان صبحي وإبراهيم عادل، من إدارة ناديهم بالرحيل رسميًا بنهاية الموسم الحالي 2021-2022.
ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل نهاية الموسم
وعقد ثنائي بيراميدز، جلسة مع المدير الرياضي بالنادي هاني سعيد، وطلب رمضان صبحي السماح له بالرحيل من صفوف بيراميدز، ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لعدة أسباب وعلى رأسها الضغوطات والانتقادات التي يتعرض لها ورغبته في التواجد بنادي جماهيري إلى جانب عدم تحقيقه أي بطولة منذ وجوده مع الفريق، في ظل العروض المقدمة له من تركيا وعرض آخر من الإمارات في الوقت الحالي بقيمة مالية أقل بكثير عما يحصل عليه.
وأعرب إبراهيم عادل، عن رغبته في خوض تجربة الاحتراف في سن مُبكر وتحقيق حلمه، موضحا أنه سيعقد جلسة مع إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.
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