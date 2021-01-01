أجهزة محافظة الجيزة تضبط مخزن لتعبئة وبيع الزيوت المستخدمة بالمنازل .. فيديو

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أوسيم من ضبط مخزن يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية بشارع ترعة الزمر بمنطقة القنطرة البيضاء ببشتيل، يقوم بتجميع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تكريرها وتعبئتها مرة أخري وبيعها للمستهلك والمطاعم.
كما قامت أجهزة محافظة الجيزة بالتحفظ على المضبوطات والتي بلغت 300 لتر زيوت مستخدمة غير صالحة للاستخدام معاد تكريرها وتعبئتها قبل توزيعها وبيعها مجددا.
وعلى الفور، تم غلق المنشأة وتحرير محضر بالواقعة وذلك بمتابعة من الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، وبالاشتراك مع إدارات التموين والبيئة والطب البيطري والصحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
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