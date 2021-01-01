أجهزة محافظة الجيزة تضبط مخزن لتعبئة وبيع الزيوت المستخدمة بالمنازل .. فيديو



مخزن لتعبئة وبيع الزيوت المستخدمة بالمنازل مخزن لتعبئة وبيع الزيوت المستخدمة بالمنازل



تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أوسيم من ضبط مخزن يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية بشارع ترعة الزمر بمنطقة القنطرة البيضاء ببشتيل، يقوم بتجميع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تكريرها وتعبئتها مرة أخري وبيعها للمستهلك والمطاعم.



كما قامت أجهزة محافظة الجيزة بالتحفظ على المضبوطات والتي بلغت 300 لتر زيوت مستخدمة غير صالحة للاستخدام معاد تكريرها وتعبئتها قبل توزيعها وبيعها مجددا.



وعلى الفور، تم غلق المنشأة وتحرير محضر بالواقعة وذلك بمتابعة من الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، وبالاشتراك مع إدارات التموين والبيئة والطب البيطري والصحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

قد يعجبك أيضا...

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين.وفي ذات السياق، تمكنت محافظة الجيزة، أمس، من ضبط طن ونصف لحوم مجمدة مستوردة يعاد فكها وتجهيزها وبيعها على أنها لحوم بلدية بعد وضع أختام عليها مزورة بما في ذلك من غش للمواطنين كما تظهر على اللحوم علامات تغير في الخواص الطبيعية لتجميدها وفكها عده مرات، ما تعد غير صالحة للاستخدام الآدمي وذلك بمخزن تابع لمحل بالعنوان 6 شارع سعد رجب من شارع السلام.