الأسباب وأفضل الطرق لعلاج الحكة في المناطق الحساسة



علاج الحكة علاج الحكة



يعاني العديد من الأشخاص بسبب الحكة في المناطق الحساسة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة للعديد من الأسباب المختلفة حسب كل شخص.



أسباب الحكة في المناطق الحساسة

المهيجات

الصابون القوي والمنتجات الأخرى

الغسيل المتكرر

الاتصال المتكرر أو الدائم مع البول

خدش

فرك



مرض في الجلد

صدفية

التهاب الجلد التماسي التحسسي

التهاب الجريبات

التهاب الجلد الدهني

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علاج الحكة في المناطق الحساسةدقيق الشوفانيمكن أن تساعد إضافة دقيق الشوفان إلى الحمام أيضًا في تخفيف الحكة في المناطق الحساسة التي تحدث بسبب جفاف الجلد أو الأمراض الجلدية ، مثل الأكزيما .فيتامين هـفيتامين (هـ) قد يساعد في تخفيف الحكة في المناطق الحساسة الناتجة عن التهاب الجلد التأتبي أو انقطاع الطمث.الزبادي والعسلزبادي يحتوي على نوع من البكتيريا يسمى Lactobacillus ، والذي يعيش أيضًا في الأعضاء التناسلية.تشير بعض الأدلة إلى أن وضع مزيج من الزبادي والعسل على المناطق الحساسة يمكن أن يساعد في علاج الالتهابات الفطرية التي قد تكون مسؤولة عن الحكة .