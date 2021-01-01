الأسباب وأفضل الطرق لعلاج الحكة في المناطق الحساسة

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علاج الحكة


يعاني العديد من الأشخاص بسبب الحكة في المناطق الحساسة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة للعديد من الأسباب المختلفة حسب كل شخص.

أسباب الحكة في المناطق الحساسة
المهيجات
الصابون القوي والمنتجات الأخرى
الغسيل المتكرر
الاتصال المتكرر أو الدائم مع البول
خدش
فرك

مرض في الجلد
صدفية
التهاب الجلد التماسي التحسسي
التهاب الجريبات
التهاب الجلد الدهني

علاج الحكة في المناطق الحساسة
دقيق الشوفان
يمكن أن تساعد إضافة دقيق الشوفان إلى الحمام أيضًا في تخفيف الحكة في المناطق الحساسة التي تحدث بسبب جفاف الجلد أو الأمراض الجلدية ، مثل الأكزيما .

فيتامين هـ
فيتامين (هـ) قد يساعد في تخفيف الحكة في المناطق الحساسة الناتجة عن التهاب الجلد التأتبي أو انقطاع الطمث.

الزبادي والعسل
زبادي يحتوي على نوع من البكتيريا يسمى Lactobacillus ، والذي يعيش أيضًا في الأعضاء التناسلية.

تشير بعض الأدلة إلى أن وضع مزيج من الزبادي والعسل على المناطق الحساسة يمكن أن يساعد في علاج الالتهابات الفطرية التي قد تكون مسؤولة عن الحكة .

المصدر: elbalad

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