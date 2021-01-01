أضرار غير متوقعة لتناول اللحوم بكثرة



تناول اللحوم تناول اللحوم

يشتهر عيد الأضحى بتقديم العديد من أنواع اللحوم بطرق مختلفة، ويفضل العديد من الأشخاص تناول اللحوم بكثرة، لكن أظهرت الأبحاث أن تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة بانتظام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان ، وخاصة سرطان القولون والمستقيم.

ونظرت دراسة معروفة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة في الآثار الصحية لتناول اللحوم بانتظام ووجدت صلات بأمراض القلب والسرطان.



ارتبط تناول وجبة واحدة يوميًا من اللحوم الحمراء غير المصنعة - بحجم أوراق اللعب - بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان بنسبة 13?.



ارتبط تناول وجبة واحدة يوميًا من اللحوم الحمراء المصنعة بزيادة خطر الوفاة بنسبة 20? بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

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وهذا لا يعني عدم تناول اللحم، ولكن قلل من الكمية واختر الأنواع الصحية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.ويقول ستيفن هو ، طبيب القلب في عيادة سكريبس كارميل فالي : "إن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يأتي بمخاطر صحية وليس جزءًا من نظام غذائي صحي" ، اللحوم الحمراء غنية بالكوليسترول والدهون المشبعة والصوديوم، يجب أن تؤكل بطريقة محدودة ".