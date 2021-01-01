وصفات مختلفة لعمل حلويات المدبح



عمل حلويات المدبح عمل حلويات المدبح



تعد حلويات المدبح من الأكلات المميزة والشهيه التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها في عيد الأضحى، ويمكن تحضير حلويات المدبح بالعديد من الوصفات المختلفة.



1- طريقة عمل السمين

مقادير السمين

سمين



لية

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كبدةممبارفشة مسلوقةلحمة مفرومةبصلفلفل أخصر روميبهاراتملح - فلفل أسودطريقة تحضير السمين1- في طاسة على النار ضعي اللية2- اخلطي اللحمة المفرومة والبصل والملح والفلفل الأسود والبهارات في وعاء كبير3- شكلي خليط اللحمة المفرومة لكرات أو حسب الرغبة، ثم ضيفي اللحمة المفرومة فى الطاسة مع اللية على النار وقلبيهم جيدًا.4- قومي بسلق الفشة، ثم قطعي الفشة لشرائح، وضعيها مع خليط السمين، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.5- ضعي الفلفل الأخضر الرومي والثوم، ثم قطعي الممبار المسلوق، وضفيه إلى خليط السمين.6- قدمي السمين مع العيش .2- طريقة عمل حلويات المدبح بالصورمقادير حلويات المدبحتشكيله من فواكه المدبح فشه كبدة قلب كلاوى حسب الرغبةلية، أو مادة دهنيه حسب الرغبةبصلة كبيرة3 حبات فلفل أخضر حامىملحفلفل إسودنصف ملعقة صغيرة بهارات3 فصوص ثوم مفرومملعقة كبيرة خلعصير ليمونةملعقة صغيرة سكرطريقة تحضير حلويات المدبح1- أغسلي الفشة جيدا، وضعي ماء على النار حتى يغلي ثم ضعي به الفشة حتى تتسلق، ثم ارفعي الفشة من الماء المغلي وتشطف بماء بارد.2- تكرر نفس الخطوات مع الكبدة، والقلب، والكلاوى، ثم ضعي جميع المكونات فى ماء جديد، وضيفي الجزر وورق اللورا، ويخرج الجميع من ماء السلق ويشطف بالماء البارد.3- وقمي بسلق الطحال منفردا حتى يسلق تماما ، ويشطف بالماء البارد، ويقطع الجميع قطع فى نفس الحجم، وتوضع المادة الدهنية فى إناء على النار، وتشوح فيها حلويات المدبح حتى تحمر.4- ثم قطعي البصل، ويضاف مع التقليب، ويقطع الفلفل الأخضر، ويضاف للخليط مع التقليب، وتتبل بالملح، والفلفل، والبهارات، وتضاف ملعقة الخل، وعصير الليمونة، وأخيرا تضاف ملعقة السكر، ويقلب الخليط جيدا، ويرفع من على النار ويقدم .txtطريقة عمل كبدة الخروفtxtطريقة عمل فتة باللحم الضاني فى العيد3- طريقة عمل حلويات المدبح الشيف فاطمة أبو حاتيمقادير حلويات المدبحكبدةكلاويقلبفشهليهبصلثومزيتكمونملحفلفل أسودكزبرة جافةفلفل أخضر حارطريقة تحضير حلويات المدبح1- قومي بتشويح الكبدة حتى تأخذ اللون بشكل كامل، ثم شوحي الفشة والقلوب والكلاوي معا، وفي طاسة كبيرة على النار ضعي اللية.2- ثم ضيفي الكبدة والقلوب والفشة والكلاوي معا ، وضعي البصل والثوم والزيت والكمون والملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والفلفل الأخضر.3- تقلب جميع المقادير معا على النار حتى تمام النضج وتقدم.4- طريقة عمل حلويات المدبح الشيف هالةمقادير حلويات المدبح1 كيلو فشة و طحالكبده وقلب مقطعكلاوي مقطعفلفل اخضر مقطعبصل مقطع5 فصوص ثوم (مفروم)فلفل اسودملح حسب الرغبة1 ملعقة صغيرة بهارات لحم1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة1 حبة طماطم (مقطع مكعبات)2 ملعقة كبيرة زيتطريقة تحضير حلويات المدبح1- أغسلي الفشة جيدا، وضعي ماء على النار حتى يغلي ثم ضعي به الفشة حتى تتسلق، ثم ارفعي الفشة من الماء المغلي وتشطف بماء بارد.2- تكرر نفس الخطوات مع الكبدة، والقلب، والكلاوى، ثم ضعي جميع المكونات فى ماء جديد، ثم شوحي الطحال ، وضيفي جميع المكونات معا في طاسة أخرى.3- ثم ضعي البهارات والكزبرة والطماطم والزيت والثوم والبصل والفلفل الأخضر، وتقلب جميع المكونات معا حتى تنضج ، وتقدم.5- مقادير حلويات المدبحفشةطحالكبدةقلبكلاويليةبصل مقطعحبهانورق لورازيت5 فصوص ثوم مفرومفلفل أخضركمونكركمليمون