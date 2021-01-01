وصفات مختلفة لعمل حلويات المدبح

عمل حلويات المدبح
تعد حلويات المدبح من الأكلات المميزة والشهيه التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها في عيد الأضحى، ويمكن تحضير حلويات المدبح بالعديد من الوصفات المختلفة.
1- طريقة عمل السمين
مقادير السمين
سمين
لية
كبدة
ممبار
فشة مسلوقة
لحمة مفرومة
بصل
فلفل أخصر رومي
بهارات
ملح - فلفل أسود
طريقة تحضير السمين
1- في طاسة على النار ضعي اللية
2- اخلطي اللحمة المفرومة والبصل والملح والفلفل الأسود والبهارات في وعاء كبير
3- شكلي خليط اللحمة المفرومة لكرات أو حسب الرغبة، ثم ضيفي اللحمة المفرومة فى الطاسة مع اللية على النار وقلبيهم جيدًا.
4- قومي بسلق الفشة، ثم قطعي الفشة لشرائح، وضعيها مع خليط السمين، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.
5- ضعي الفلفل الأخضر الرومي والثوم، ثم قطعي الممبار المسلوق، وضفيه إلى خليط السمين.
6- قدمي السمين مع العيش .
2- طريقة عمل حلويات المدبح بالصور
مقادير حلويات المدبح
تشكيله من فواكه المدبح فشه كبدة قلب كلاوى حسب الرغبة
لية، أو مادة دهنيه حسب الرغبة
بصلة كبيرة
3 حبات فلفل أخضر حامى
ملح
فلفل إسود
نصف ملعقة صغيرة بهارات
3 فصوص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة خل
عصير ليمونة
ملعقة صغيرة سكر
طريقة تحضير حلويات المدبح
1- أغسلي الفشة جيدا، وضعي ماء على النار حتى يغلي ثم ضعي به الفشة حتى تتسلق، ثم ارفعي الفشة من الماء المغلي وتشطف بماء بارد.
2- تكرر نفس الخطوات مع الكبدة، والقلب، والكلاوى، ثم ضعي جميع المكونات فى ماء جديد، وضيفي الجزر وورق اللورا، ويخرج الجميع من ماء السلق ويشطف بالماء البارد.
3- وقمي بسلق الطحال منفردا حتى يسلق تماما ، ويشطف بالماء البارد، ويقطع الجميع قطع فى نفس الحجم، وتوضع المادة الدهنية فى إناء على النار، وتشوح فيها حلويات المدبح حتى تحمر.
4- ثم قطعي البصل، ويضاف مع التقليب، ويقطع الفلفل الأخضر، ويضاف للخليط مع التقليب، وتتبل بالملح، والفلفل، والبهارات، وتضاف ملعقة الخل، وعصير الليمونة، وأخيرا تضاف ملعقة السكر، ويقلب الخليط جيدا، ويرفع من على النار ويقدم .
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3- طريقة عمل حلويات المدبح الشيف فاطمة أبو حاتي
مقادير حلويات المدبح
كبدة
كلاوي
قلب
فشه
ليه
بصل
ثوم
زيت
كمون
ملح
فلفل أسود
كزبرة جافة
فلفل أخضر حار
طريقة تحضير حلويات المدبح
1- قومي بتشويح الكبدة حتى تأخذ اللون بشكل كامل، ثم شوحي الفشة والقلوب والكلاوي معا، وفي طاسة كبيرة على النار ضعي اللية.
2- ثم ضيفي الكبدة والقلوب والفشة والكلاوي معا ، وضعي البصل والثوم والزيت والكمون والملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والفلفل الأخضر.
3- تقلب جميع المقادير معا على النار حتى تمام النضج وتقدم.
4- طريقة عمل حلويات المدبح الشيف هالة
مقادير حلويات المدبح
1 كيلو فشة و طحال
كبده وقلب مقطع
كلاوي مقطع
فلفل اخضر مقطع
بصل مقطع
5 فصوص ثوم (مفروم)
فلفل اسود
ملح حسب الرغبة
1 ملعقة صغيرة بهارات لحم
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 حبة طماطم (مقطع مكعبات)
2 ملعقة كبيرة زيت
طريقة تحضير حلويات المدبح
1- أغسلي الفشة جيدا، وضعي ماء على النار حتى يغلي ثم ضعي به الفشة حتى تتسلق، ثم ارفعي الفشة من الماء المغلي وتشطف بماء بارد.
2- تكرر نفس الخطوات مع الكبدة، والقلب، والكلاوى، ثم ضعي جميع المكونات فى ماء جديد، ثم شوحي الطحال ، وضيفي جميع المكونات معا في طاسة أخرى.
3- ثم ضعي البهارات والكزبرة والطماطم والزيت والثوم والبصل والفلفل الأخضر، وتقلب جميع المكونات معا حتى تنضج ، وتقدم.
5- مقادير حلويات المدبح
فشة
طحال
كبدة
قلب
كلاوي
لية
بصل مقطع
حبهان
ورق لورا
زيت
5 فصوص ثوم مفروم
فلفل أخضر
كمون
كركم
ليمون
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