تعرف عليها .. علامات تحذيرية للإصابة بنوبة قلبية



نوبة قلبية نوبة قلبية

هناك علامات تحذيرية للإصابة بنوبة قلبية قد يساء فهمها على أنها عسر هضم.



وتعد أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، نظرًا لأن أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية شائعة جدًا خاصة عند كبار السن، فغالبًا ما يتم تشخيص الأعراض بشكل خاطئ أو التغاضي عنها، وإليك أبرز الأعراض وهي كالتالي:



النوبة القلبية مقابل عسر الهضم

قد يكون الشعور بالنوبات القلبية والحموضة متشابهين للغاية، خاصة من حيث الأعراض، ومع ذلك، فإن الشعورين مختلفان للغاية من حيث الشدة.

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وقد تتداخل بعض أعراض النوبة القلبية مع عسر الهضم أو الحموضة المعوية وقد تسبب ارتباكًا شديدًا، ومع ذلك، إليك بعض الأعراض المرتبطة بالنوبات القلبية التي قد يساء فهمها على أنها عسر هضم.ألم في الصدر وعدم الراحةوفقًا لـ Harvard Health Publishing، فإن ألم الصدر الحارق الذي يبدأ في عظم الصدر يمكن أن يكون علامة على حرقة المعدة.وبالمثل، تنص جمعية القلب الأمريكية (AHA) على أن "معظم النوبات القلبية تنطوي على شعور بعدم الراحة في وسط الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق، أو قد يختفي ثم يعود مرة أخرى، ويمكن أن يشعر وكأنه ضغط غير مريح، وانضغاط، وامتلاء أو ألم".نظرًا لأن كلتا الحالتين يمكن أن تؤدي إلى عدم ارتياح في الصدر ، فإن أفضل طريقة لتشخيص حالتك هي من خلال الاختبارات وفحوصات القلب.أيضًا، إذا كنت تعاني من ضغط مستمر أو ضيق أو ألم أو ضغط أو إحساس مؤلم في صدرك أو ذراعيك قد ينتشر إلى رقبتك أو فكك أو ظهرك.الغثيان أو القيءيمكن أن تسبب النوبة القلبية أيضًا الدوار والغثيان والقيء، وقد تتداخل هذه الأعراض أيضًا مع مشاكل المعدة المرتبطة بعسر الهضم.وفقًا لمايو كلينك، الغثيان أو القيء أو آلام البطن هي أيضًا بعض العلامات المنبهة لوجود حرقة في المعدة.كيفية التمييز بين النوبة القلبية وعسر الهضمعلى الرغم من وجود أوجه تشابه في الأعراض بين النوبة القلبية وعسر الهضم ، إلا أن هناك أيضًا اختلافات معينة قد تساعدك على التمييز بينهما.تتضمن بعض العلامات الشائعة للنوبة القلبية ما يلي:- ضيق في التنفس.- تعرق بارد أو قلق.- آلام الصدر المفاجئة والشديدة.- استمرار الأعراض حتى بعد تناول مضادات الحموضة.ومع ذلك، فإن الأعراض التي قد تظهر مع عسر الهضم أو الحموضة المعوية تكون أقل حدة.