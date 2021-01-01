للعناية بالبشرة في فصل الصيف وصفات منزلية



للعناية بالبشرة في فصل الصيف للعناية بالبشرة في فصل الصيف



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، طرق العناية بالبشرة فى فصل الصيف.



طرق العناية بالبشرة في فصل الصيف ما يلي :-



· تنظيف الوجه غسل الوجه باستخدام منظّف مخصّص للوجه خفيف أربع مراتٍ في اليوم، ويفضل أن يكون من نوع الهلام، إلا في حالة كانت البشرة شديدة الجفاف عندها يمكن استخدام كريم منظّف الوجه.

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·الحماية من الشمس يجب استخدام واقي الشّمس قبل التّعرض للشّمس بنصف ساعة، وإعادة تطبيقه خلال ساعات النّهار، خاصةً إذا كانالتّعرض للشّمس بين السّاعة الحادية عشرة صباحاً والسّاعة الثّالثة مساءً؛ لأنّ أشعّة الشّمس تكون قويّة في ذاك الوقت.·استخدام التونر التّونر يحافظ على مسام البشرة مغلقة، ويبرّد البشرة، لذلك يجب استخدام التّونر المناسب لنوع البشرة، أو استخدام ماءالورد الذي يمتلك خصائص مبرّدة للبشرة.· استخدام مرطب البشرة يجب شرب الكثير من الماء في فصل الصّيف للحفاظ على رطوبة البشرة، لكن مع ذلك يجب عدم تخطي ترطيبالبشرة وخاصةً بمرطّب أساسه الماء، وذلك لحماية البشرة.. الحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل يجب تحنّب المشروبات الغازيّة؛ لأنّها تحتوي على السّكر وهو سيّئ للبشرة، لذلك يجب شرب العصائر الطّازجة، وعلى سبيل المثال ماء جوز الهند، وعصير الفواكه، وبالتّأكيد الماء؛ للحفاظ على بشرة ناعمة وصحيّة.· تقشير البشرة تقشير البشرة مرّتين في الأسبوع وإذا كانت البشرة دهنيّة يمكن تقشيرها 2-3 مرّات في الأسبوع، للتّخلّص من الجلدالميّت، والاسمرار، وتعزيز الدّورة الدّموية، وتجديد خلايا البشرة، والحفاظ على البشرة ناعمة وصافيّة.العناية بالبشرة الدهنية في الصيف كما يلي :-- عدم فرك البشرة بقسوة عند التّقشير، وذلك لأنّ الدّهون التي تنتجها البشرة تحافظ على ترطيب البشرة وتحمميها من التّهيّج، واستخداممنظّف للبشرة لطيف.- كثرة غسل الوجه تحفّز إنتاج الدّهون خلال أشهر الصّيف، لذلك يمكن غسل الوجه مرّتين فقط في اليوم، واستخدام منظّف يحتوي علىحمض الصفصاف مرّة واحدة في الأسبوع.-عدم لمس الوجه باليدين؛ حتى لا تصبح البشرة دهنيّة أكثر.- استخدام تونر ذي نوعية قابضة للمسام، ويمكن خلط محلول قابض بكميّةٍ متساويةٍ مع ماء الورد، والإحتفاظ به في الثّلاجة، واستخدامالمرطّبات والمنظّفات التي تحتوي على حمض الجليكوليك، وحمض الصفصاف، وأميد النياسين، والكافيين وغسل والوجه والعناية بهباستخدام هذه المنتجات مرّة أو مرّتين في اليوم.- تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين A؛ لأنّه يجعل البشرة الدّهنية طبيعية وعادية، وضروري في عمليّة تجديد خلايا البشرة، ويمكنتناوله عن طريق المكمّلات الغذائيّة، أو بتناول الجزر، والسّبانخ، والبطيخ، والسّمك.- تقشير البشرة مرّة في الأسبوع، ويمكن إضافة الفواكه، والخيار، واللّيمون في صنع مقشّر طبيعيّ منزليّ؛ لأنّ ذلك يناسب البشرة الدّهنيّةأكثر.العناية بالبشرة الجافة في الصيف كما يلي :-- عدم الاستحمام بالماء السّاخن، والاستحمام لمدّة قصيرة، واستخدام صابون مناسب للبشرة الجافة وخالي من العطور.-استخدام المرطّب بعد تنظيف البشرة بمنظّف خفيف، ويفضّل أن يحتوي على السيراميد، ووعدم تقشير البشرة بقسوة؛ لأنّه يسبّب تهيجالبشرة الجافة.بعض الخلطات المنزليّة ..·مثل خلطة العسل واللّبن الزّبادي وماء الورد؛ لأنّ العسل مرطّب طبيعي واللّبن الزّبادي من ينعّم ويرطّب البشرة، وماء الورد يسيطر على إفرازالدّهون، وينعش البشرة ويحميها من الشّمس، وتطبّق بالطّريقة الآتية:المكونات: ملعقة كبيرة من العسل. ملعقة كبيرة من اللّبن الزّبادي. ملعقة كبيرة من ماء الورد.طريقة التحضير: تخلط المكوّنات، ويتم تطبيقها على البشرة بالتّساوي. ويترك القناع على البشرة لمدّة 15-20 دقيقة. بعد ذلك تغسل البشرةبالماء العادي.