وصفات مختلفة لتحضير موزة بالشعرية



موزة بالشعرية موزة بالشعرية



موزة بالشعرية من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم موزة بالكثير من الوصفات الشهية والمختلفة.



1- طريقة عمل الموزة بالشعرية

مقادير الموزة بالشعرية



لحمة موزة بالعظم مسلوقة

شعرية

صنوبر مقلي

سمنة

مستكة

حبهان مطحون

مرقة سلق الموزة

1 مكعب مرق

توابل

جوز الطيب

بقدونس

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خطوات تحضير الموزة بالشعرية1- ضعي السمن في وعاء ثم ضيفي المستكة، والشعرية وحمريها.2- ثم تبليها بالملح والفلفل وجوز الطيب والتوابل ثم ضيفي مكعب المرقة.3- اتركيها لتنضج ثم قدميها مع اللحمة الموزة وزينيها بالصنوبر والبقدونس.2- مقادير عمل الموزة بالشعريةمقادير الموزة بالشعريةموزة ضاني2 ملعقة كبيرة زبدةورق لوراحبهانبصل شرائحطماطم مبشورةشعريةزبدة أو سمنماء لسلق اللحمةروزماريملح وفلفل أسود حسب الرغبةويمكن تزيينهالوز مقطع شرائحزبيببقدونس مقطعوصفة أخرىمقادير عمل موزة ضانيموزة ضاني مسلوقةدقيقعصير طماطمبهاراتثومسمنزيتفلفل أسودمرقةملحطريقة تحضير الموز الضانيتبلي الدقيق بالملح والفلفل الأسود وتقلب الموزة المسلوقة في الدقيقشوحي الموزة الضاني في الزيت على النار ثم توضع في الطاجنثم شوحي الثوم في السمن مكان الموزة ثم يضاف عصير الطماطم والبهاراتضيفي السمن في الطاجن ويقلب الخليط ثم يضاف خليط الطماطم والمرقةتوضع فى الفرن حتى تمام النضج لمدة ساعة إلا ربع تقريبًا، ثم يقدم3- فوائد الموزة بالشعريةيحتوي لحم الموزة على نسبة عالية من البروتين والتي تساهم في بناء الأنسجة والعضلات والعظام.كما يحتوي لحم الموزة على عدد كبير من الفيتامينات المفيدة لصحة الجسم ، وكمية كبيرة من فيتامين ب الذي يساعد على التخلص من التعب والإجهاد، ويمنح الجسم النشاط والحيوية، ويقوّي القلب والدورة الدموية.ويساعد تناول اللحم الأحمر في منع تخثر الدم ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة، كما أنه يحتوي على كمية من المعادن مثل السيلينيوم الذي يساعد على في الحماية من سرطان القولون، والزنك الذي يزيد مناعة الجسم ويمنع تصلب الشرايين، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم المفيد لصحة القلب، والفوسفور الذي يساهم في بناء العظام والأسنان.ويحتوي لحم الموزة على نسبة عالية من الفيتامين ب12 الذي يساعد في الحماية من فقر الدم، وتقوية الذاكرة، إضافة إلى الفيتامين ب6 الذي يعمل على توفير الطاقة.