وصفات مختلفة لتحضير موزة بالشعرية

موزة بالشعرية
موزة بالشعرية من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم موزة بالكثير من الوصفات الشهية والمختلفة.
1- طريقة عمل الموزة بالشعرية
مقادير الموزة بالشعرية
لحمة موزة بالعظم مسلوقة
شعرية
صنوبر مقلي
سمنة
مستكة
حبهان مطحون
مرقة سلق الموزة
1 مكعب مرق
توابل
جوز الطيب
بقدونس
خطوات تحضير الموزة بالشعرية
1- ضعي السمن في وعاء ثم ضيفي المستكة، والشعرية وحمريها.
2- ثم تبليها بالملح والفلفل وجوز الطيب والتوابل ثم ضيفي مكعب المرقة.
3- اتركيها لتنضج ثم قدميها مع اللحمة الموزة وزينيها بالصنوبر والبقدونس.
2- مقادير عمل الموزة بالشعرية
مقادير الموزة بالشعرية
موزة ضاني
2 ملعقة كبيرة زبدة
ورق لورا
حبهان
بصل شرائح
طماطم مبشورة
شعرية
زبدة أو سمن
ماء لسلق اللحمة
روزماري
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
ويمكن تزيينها
لوز مقطع شرائح
زبيب
بقدونس مقطع
وصفة أخرى
مقادير عمل موزة ضاني
موزة ضاني مسلوقة
دقيق
عصير طماطم
بهارات
ثوم
سمن
زيت
فلفل أسود
مرقة
ملح
طريقة تحضير الموز الضاني
تبلي الدقيق بالملح والفلفل الأسود وتقلب الموزة المسلوقة في الدقيق
شوحي الموزة الضاني في الزيت على النار ثم توضع في الطاجن
ثم شوحي الثوم في السمن مكان الموزة ثم يضاف عصير الطماطم والبهارات
ضيفي السمن في الطاجن ويقلب الخليط ثم يضاف خليط الطماطم والمرقة
توضع فى الفرن حتى تمام النضج لمدة ساعة إلا ربع تقريبًا، ثم يقدم
3- فوائد الموزة بالشعرية
يحتوي لحم الموزة على نسبة عالية من البروتين والتي تساهم في بناء الأنسجة والعضلات والعظام.
كما يحتوي لحم الموزة على عدد كبير من الفيتامينات المفيدة لصحة الجسم ، وكمية كبيرة من فيتامين ب الذي يساعد على التخلص من التعب والإجهاد، ويمنح الجسم النشاط والحيوية، ويقوّي القلب والدورة الدموية.
ويساعد تناول اللحم الأحمر في منع تخثر الدم ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة، كما أنه يحتوي على كمية من المعادن مثل السيلينيوم الذي يساعد على في الحماية من سرطان القولون، والزنك الذي يزيد مناعة الجسم ويمنع تصلب الشرايين، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم المفيد لصحة القلب، والفوسفور الذي يساهم في بناء العظام والأسنان.
ويحتوي لحم الموزة على نسبة عالية من الفيتامين ب12 الذي يساعد في الحماية من فقر الدم، وتقوية الذاكرة، إضافة إلى الفيتامين ب6 الذي يعمل على توفير الطاقة.
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