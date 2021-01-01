

الشاي الأخضر الشاي الأخضر



عندما يتعلق الأمر بالصحة واللياقة البدنية، فإن الشاي الأخضر أفضل المشروبات لتعزيز المناعة،وأحد أكثر المشروبات شعبية على الإطلاق، وله العديد من الفوائد الصحية، حيث يشتهر بخصائصه المضادة للأكسدة والفيروسات والمعززة للمناعة، مما يساعد على التخلص من العدوى والأمراض المختلفة.



ووفقًا لموقع “هيلث”، فإن الشاي الأخضر غني بالزنك والسيلينيوم والنحاس وفيتامين ب 12 وفيتامين ب 2 ، مما لا يزيد فقط من وظائف الجسم المضاد ضد الالتهابات الفيروسية ، ولكنه أيضًا يحفز جهاز المناعة لمكافحة الالتهابات.



دور جهاز المناعة في الوقاية من فيروس كورونا

تتمثل إحدى أفضل الطرق لمكافحة COVID-19 في فهم كيفية استجابة جهازك المناعي للفيروس.

قد يعجبك أيضا...

ومع ذلك ، ينقسم نظام المناعة في أجسامنا إلى نظامين منفصلين هما: نظام المناعة الفطري والتكيفي (أو المكتسب).نظام المناعة الفطري هو خط الدفاع الأول ضد الفيروسات ، والذي يتضمن حواجز مثل الجلد وطبقات في الحلق أو الأمعاء ، والمواد الكيميائية في الدم ، وخلايا المناعة المختلفة.من ناحية أخرى ، يساعد نظام المناعة التكيفي أو المكتسب في إنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء لمهاجمة وتذكر الفيروس ، المعروف أيضًا باسم الخلايا البائية ، والذي يساعد أيضًا في محاربة الفيروس ، إذا هاجم مرة أخرى. هذا النوع من الاستجابة المناعية أبطأ وقد يستغرق أيامًا أو أسابيع لتكوينه.هل يمكن لشرب الشاي الأخضر أن يمنع أو يعالج كوفيد -19؟وفقًا للخبراء ، يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول المعززة للصحة ، مثل epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ، والتي لها تأثيرات مضادة للفيروسات ضد فيروسات مثل Zika والتهاب الكبد C والأنفلونزا وحمى الضنك. ، وغيرها ، وفقًا لموقع Healthline.لكن لا توجد دراسة قاطعة تشير إلى أن شرب الشاي الأخضر نفسه لا يمكن أن يمنع أو يعالج COVID-19. ومع ذلك ، يمكن استخدام المستخلصات المركزة مثل EGCG كعلاج منزلي طبيعي لعلاج COVID-19.