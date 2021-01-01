تعرف على الفوائد العديدة لتاول البقدونس



البقدونس البقدونس



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، فوائد تناول البقدونس للصحة.





فوائد البقدونس..



1-غني بمضادات الأكسدة

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حيث تعتبر مضادات الاكسدة أساسية للدفاع عن الخلايا ضد الجذور الحرة والمركبات الضارة الأخرى. فهو عشب يحتوى على الفلافونويدوالكاروتينات والتوكوفيرول وحمض الأسكوربيك، كما تعمل مضادات الأكسدة على الحماية من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلبوحتى السرطان.2-التحكم في نسبة السكر بالدميمكن أيضاً استخدام البقدونس كعلاج طبيعي لمستويات السكر في الدم.3-يعزز المناعةيحتوى البقدونس على فيتامين (ج) وفيتامين (أ) ، لإعادة بناء جهاز المناعة، يحتوي البقدونس المغلي على تركيزات قوية من فيتامين جوفيتامين أ.4-التخلص من السموميعمل البقدونس المغلي كمدر للبول، حيث يعمل على إزالة السموم من المثانة والكلى. تعتبر مدرات البول مفيدة بشكل خاص في التخلص منالسموم والمياه المحتجزة والأملاح والدهون من الجسم، هذا يقلل من الضغط على الكلى .يعمل البقدونس المغلي على تقليل خطر الإصابة بعدوى المثانة، بالإضافة إلى تقليل تورم الغدة وعلاج أمراض البروستاتا.5- غني بحمض الفوليكأحد المكونات الرئيسية في البقدونس المغلي هو حمض الفوليك هو فيتامين ب، كما أن حمض الفوليك يحافظ على صحة الأوعية الدموية فيالجسم، ويعمل على تحييد آثار الهوموسيستين في الجسم، وهو المركب الذي يمكن أن يتلف الأوعية الدموية ويؤثر سلباً على نظام القلبوالأوعية الدموية.6- يمنع السرطانيحتوي البقدونس المغلي أيضاً على خصائص مقاومة للسرطان، وفقاً لعدد من الدراسات، يحتوي البقدونس على مادة الفلافونويد وهو مركبمعروف بمنع نمو الخلايا السرطانية،البقدونس غني أيضاً باللوتولين الذي لديه القدرة على منع نمو الورم.7- التخفيف من مشاكل الجهاز التنفسيالبقدونس غني بالبيتا كاروتين وهو مرتبط بتقليل خطر الإصابة بالربو، و ايضا التخلص من البلغم والمخاط.8-الحفاظ على ضغط الدم والكوليستروليعالج ارتفاع ضغط الدم و الكوليسترول.9-خصائص مضادة للالتهاباتيمكن استخدام البقدونس المغلي لتقليل التورم والألم الناتج عن التهاب المفاصل، يحتوي البقدونس على زيت يعرف باسم الأوجينول.أظهرت الدراسات أن الأوجينول له خصائص قوية مضادة لالتهاب المفاصل بالإضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن أن يقللبشكل كبير من تورم وألم المفاصل.10-يعزز صحة العين والعظاميحتوى البقدونس على فيتامين أ الذى يقوى من صحة العين.طريقة التحضيرضع اوراق البقدونس فى كوب ثم أضف اليه الماء المغلي و اتركه لمدة خمس دقائق او اكثر و يحلى بالعسل