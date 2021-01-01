بيرسي تاو يغيب عن مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

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بيرسي تاو


واصل بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تنفيذ برنامج التأهيل الذي يؤديه في الجيم للتخلص من إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن تاو يتقدم في تنفيذ برنامج العلاج الذي يؤديه لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

وأوضح أن تاو سوف يكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات في غضون أسبوعين، حيث يخضع لفحوصات مستمرة لمتابعة برنامج العلاج الطبيعي الخاص به، في إشارة لغيابه عن مواجهة الزمالك المقرر لها 21 يوليو الجاري في نهائي كأس مصر

وواصل الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام، وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

المصدر: elbalad

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