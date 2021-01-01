الداخلية تكشف تفاصيل "مجزرة ديروط" ليلة العيد



"مجزرة ديروط" ليلة العيد "مجزرة ديروط" ليلة العيد



كشفت وزارة الداخلية ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة ديروط.



وقالت الوزارة إنه فور البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 9 أشخاص، وطرف ثان: 7 أشخاص وآخرين إثر حدوث مشادة كلامية لخلاف على أولوية المرور بالطريق بين شخصين من الطرفين يستقلان دراجتين ناريتين تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الثاني بإطلاق الأعيرة النارية مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص من الطرف الأول ووفاة 3 أشخاص آخرين، وكذا وفاة أحد المواطنين تصادف مروره بمحل الواقعة.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأمكن ضبط 5 أشخاص من الطرف الثاني، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وبإرشادهم تم ضبط 4 بنادق آلية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

قد يعجبك أيضا...

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.