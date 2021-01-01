بعد أعلانه الدفاع عن نيرة أشرف .. رسالة من والدها لمرتضى منصور



والد نيرة أشرف والد نيرة أشرف

في جديد قضية نيرة أشرف التي هزت مصر، أعلن والد طالبة جامعة المنصورة أشرف عبدالقادر، التي قتلها زميلها أمام أبواب جامعة المنصورة، قبوله انضمام مرتضى منصور والمحامين الكبار صلاح حسب الله وبهاء أبوشقة للدفاع عن قضية نجلته في حالة قبول النقض الخاص بالمتهم.



وقال والد نيرة: "إعلان عدد من عمالقة المحاماة تطوعهم للدفاع عن نيرة وحقها في حالة قبول نقض المتهم على حكم الإعدام جعلني أشعر بالاطمئنان على حق ابنتي التي قتلها المتهم غدرا ويحاول بعض ضعاف النفوس النيل منها ومن شرفها ومن أسرتها وكأن ابنتي فرخة واندبحت وخلاص وليس من حق أسرتها المطالبة بحقها"، وفق ما نقل عنه موقع "المصري اليوم".



"تبرير القتل"

وأضاف: "هناك من يحاول أن يرسخ للقتل ويبرره ويطعن فينا ويستكثر علينا أن نطالب بحق ابنتنا بكل الطرق الممكنة ويستنكر علينا الدفاع عنها وعن شرفها الذي حاول المتهم أن يلوثه حية وميتة، ورغم أن النيابة العامة حسمت هذا الأمر ووضح ممثل النائب العام في مرافعته كافة الأمور التي بها ليس لكن هناك من يبرر للقاتل ويحوله من مجرم لضحية على غير الحقيقة ووجود عمالقة المحامين أمثال مرتضى منصور وصلاح حسب الله وبهاء أبوشقه أعاد لنا الطمأنينة وأهلا وسهلا بهم وبأي محام آخر يؤمن بحق نيرة وعدالة قضيتها فابنتي كان من حقها الحياة والحلم لكن المتهم سلب منها هذا الحق بمنتهى الوحشية".

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