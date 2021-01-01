آثار القاهرة تعلن فتح باب الالتماسات و التظلمات 17 يوليو



كلية الاثار جامعة القاهرة كلية الاثار جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب الالتماسات و الإجراءات التي يتم اتباعها في الالتماسات أو التظلمات على نتيجة دور مايو 2022 لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا.



وأوضح الدكتور أحمد رجب ، انة طبقا للإجراءات المعمول بها بدءا من يوم الاحد الموافق 17 يوليه وحتي الخميس 21 يوليه.



على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بها بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.



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وأكد الدكتور محمد الخشت، عمل مستشفيات قصر العيني بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، وتجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات.وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تكليف إدارة مستشفيات قصر العيني بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات فى ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.