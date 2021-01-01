آثار القاهرة تعلن فتح باب الالتماسات و التظلمات 17 يوليو

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب الالتماسات و الإجراءات التي يتم اتباعها في الالتماسات أو التظلمات على نتيجة دور مايو 2022 لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا.
وأوضح الدكتور أحمد رجب ، انة طبقا للإجراءات المعمول بها بدءا من يوم الاحد الموافق 17 يوليه وحتي الخميس 21 يوليه.
على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بها بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.
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