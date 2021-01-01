موسيماني يعلن التوقف عن التدريب في ملاعب كرة القدم

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موسيماني

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن توقفه عن التدريب في الوقت الحالي.

وقال موسيماني في تصريحات عبر صحيفة “kaya 959” الجنوب إفريقية: “أنا سعيد لأخذ قسط من الراحة، يسعدني أن أستيقظ في الساعة 11 صباحًا وأنا سعيد لأنني لست مسؤولاً أمام أي شخص في هذا الوقت".

وتابع: "سأبتعد عن مجال التدريب في الوقت الحالي”.

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد رحل مؤخراً عن تدريب النادي الأهلي، بالتراضي، وتولى البرتغالي ريكاردو سواريش المسئولية الفنية للفريق في الوقت الحالي بدلاً منه.

عيد أضحى مبارك.. موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى جماهيره ومتابعيه
وهنأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، اليوم “السبت”، جماهيره ومتابعيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشر موسيماني صورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، احتفالا بالعيد، حيث علّق عليها قائلًا: "عيد أضحى مبارك لجميع الأسر التي تحتفل اليوم، أتمنى لكم جميعًا يومًا مباركًا".

كان النادي الأهلي، أعلن منتصف شهر يونيو الجاري، فسخ تعاقده مع بيتسو موسيماني بالتراضي، وتعيين سامي قمصان مديرا فنيا مؤقتا.

المصدر: صحيفة “kaya 959” الجنوب إفريقية

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