دبلومات متاحة لطلاب الدراسات العليا لخدمة اجتماعية حلوان



خدمة اجتماعية حلوان خدمة اجتماعية حلوان



أعلنت شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا حتى 31 أغسطس 2022.







وأوضحت الكلية أن الدبلومات المتاحة لهذا العام للراغبين بالدراسة بالدراسات العليا هي :

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الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشبابالخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأسرة و الطفولةالخدمة الاجتماعية في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصةالخدمة الاجتماعية في مجال المؤسسات التعليميةالخدمة الاجتماعية في مجال الطبيالخدمة الاجتماعية في المجال العلميالخدمة الاجتماعية في المجال العماليالخدمة الاجتماعية في مجال الإدمانالخدمة الاجتماعية في مجال النفسيوأشار مسئولو شئون الطلاب بخدمة اجتماعية حلوان، إلى أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بيناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتى:http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp