دبلومات متاحة لطلاب الدراسات العليا لخدمة اجتماعية حلوان

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صورة الخبر: خدمة اجتماعية حلوان
خدمة اجتماعية حلوان


أعلنت شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا حتى 31 أغسطس 2022.



وأوضحت الكلية أن الدبلومات المتاحة لهذا العام للراغبين بالدراسة بالدراسات العليا هي :



الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب
الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأسرة و الطفولة
الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
الخدمة الاجتماعية في مجال المؤسسات التعليمية
الخدمة الاجتماعية في مجال الطبي
الخدمة الاجتماعية في المجال العلمي
الخدمة الاجتماعية في المجال العمالي
الخدمة الاجتماعية في مجال الإدمان
الخدمة الاجتماعية في مجال النفسي

وأشار مسئولو شئون الطلاب بخدمة اجتماعية حلوان، إلى أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بيناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتى:
http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp

المصدر: elbalad

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