أستاذ بالأزهر يوضح .. هل يجوز للمسيحي أن يذبح لجاره المسلم أضحيته



هل يجوز للمسيحي أن يذبح لجاره المسلم أضحيته هل يجوز للمسيحي أن يذبح لجاره المسلم أضحيته



طرح الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، المدرس المساعد بجامعة الأزهر، سؤالًا حول جواز ذبح المسيحي واليهودي الأضحية للمسملين، مؤكدًا أن الأضحية لها شروط في الذبح فليس أي أحد يجوز له أن يذبح ولا أي حيوان يجوز ذبحه، فيجب أن تتحقق شروط الذبح الشرعي للحيوان، وهي نوعان، شروط للذابح، وشروط في المذبوح، وشروط أيضًا للآلة المستخدمة في الذبح.



وقال الشرقاوي إن أول شرط في الحيوان المذبوح أن يكون حيًا وقت الذبح، فلا يجوز ذبح الميتة لأنه يحرم أكلها ولا النطيحة ولا المتردية وهي التي وقعت من مكان مرتفع، وأن يكون الموت حدث بسبب الذبح فعليًا، فخرجت الروح مع الذبح إلى نهايته، وألا يكون المذبوح من صيد الحرم، فلا يجوز الذبح من صيد الحرم لقوله تعالى: " وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ?".



أما شروط الذابح أي الشخص الذي يقوم بالذبح، فيقول الشرقاوي أنه لابد ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط، وهي كالآتي:

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1. أولها أن يكون عاقلًا، أي فاهم ولديه إدراك، ولا بأس في أن يكون صبيًا غير البالغ ولكن مميز ويعرف كيف يذبح وماذا يقول، فلا يجوز ذبح المجنون والسكران والصبي غير المميز،2. الشرط الثاني أن يكون مسلمًا أو كتابيًا، أي يهودي أو نصراني، فيجوز للمسيحي أن يذبح لجاره المسلم الأضحية وللمسلم أن يسمي الله وهو يذبح له، لقوله تعالى: " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ?".3. أما الشرط الثالث ألا يكون الذابح محرم لحج أو عمرة.4. الشرط الرابع فهو أن يذكر اسما لله تعالى على الذبيحة فيقول باسم الله الله أكبر، وقال العلماء أن ذلك واجب المتذكر، وذهب فريق من العلماء أن هذا مستحب وليس بواجب.5. ألا تذبح الذبيحة لغير الله، فلا يذبح لصنم أو لأجل القبر الفلاني أو لكذا أو كذا، فقال تعالى في أنواع الذبائح المحرمة: " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ?".وقال الشرقاوي أن هناك شروط أيضًا للآلة المستخدمة في الذبح، أولها أن تكون قاطعة سواء كان من الحديد أو من غيره، فتقطع عروق الدم مع الحلقوم والمريء، وألا تكون سنًا ولا ظفرًا ولا عظمًا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن استخدام هذه الآلات في الذبح.