فيديو .. عمرو خالد يجيب l لماذا يوم عرفة معلن وليلة القدر مخبأة؟



عمرو خالد عمرو خالد





لماذا يوم عرفة معلن وليلة القدر مخبأة؟ سؤال يدور في ذهن كثير من المسلمين خاصة ويوم عرفة قد أوشك على الاقتراب، وهو ما يجيب عنه الداعية الإسلامي عمرو خالد عبر فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب مؤكدًا: "بين الإخفاء والإعلان أسرار وأسرار من فعل الله في قلوب العباد".



يقول عمرو خالد إن هناك أسرارًا وحكمًا عظيمة لذلك، فكل واحدة منهم تفعل في نفس الإنسان والمؤمن معان مختلفة عما تفعله الأخرى، فالإخباء الذي تفعله ليلة القدر تجعل الناس تسعى للبحث والسعي إليها، بينما يوم عرفة يعرف موعده المؤمن، فيوضح خالد أن الإخباء يأتي بالتذلل والخضوع والتوسل، والإعلان ياتي بالانطلاق والأمل وحسن الظن الشديد بالله، قائلًا إن إخفاء ليلة القدر يأتي بشوق وتسليم والإعلان يأتي بحب ويقين، وأضاف عمرو خالد أن هناك معان كثيرة، فالإخفاء فيه خروج للعبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، والإعلان يأتي بقمة التوكل على الله.