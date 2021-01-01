فيديو .. داعية يروي محاولة الشيطان لحرق وجه النبي



الداعية محمد أبو بكر الداعية محمد أبو بكر





"متخيل إن الشيطان يجي في مخيلته أو يفكر يحرق وش النبي صلى الله عليه وسلم؟!" يقول الداعية محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذه حادثة وقعت بالفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبو بكر أنه حين علم النبي بذلك سمع دعاءًا من سيدنا جبريل عليه السلام فدعاه، وفي التو واللحظة اطفئت نار الشياطين..فما هو؟



قال أبو بكر إن الشيطان تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد ان يؤذيه بل أن يحرق وجهه، فأخرج الإمام أحمد وغيره رضي الله عنهم أن أحد التابعين يقول: جاءَتِ الشياطِينُ إلى رسولِ اللهِ مِنَ الأوْدِيَةِ ، و تَحَدَّرَتْ عليهِ مِنَ الجبالِ ، و فيهِمْ شَيْطَانٌ مَعَهُ شُعْلَةٌ من نارٍ يُرِيدُ أنْ يَحْرِقَ بِها رسولَ اللهِ ، قال : فَرُعِبَ ، قال جَعْفَرٌ : أَحْسَبُهُ قال : جعلَ يَتَأَخَّرُ . قال : و جاء جبريلُ فقال : يا محمدُ ! قُلْ . قال : ما أَقُولُ ؟ قال : قُلْ : " أعوذُ بكلماتِ اللهِ التَّامَّاتِ التي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فَاجِرٌ ، من شرِّ ما خلقَ و ذَرَأَ و بَرَأَ ، و من شرِّ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ ، و من شرِّ ما يَعْرُجُ فيها ، و من شرِّ ما ذَرَأَ في الأرضِ ، و من شرِّ ما يخرجُ مِنْها ، و من شرِّ فِتَنِ الليلِ و النَّهارِ ، و من شرِّ كلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يا رَحْمَنُ ! " ، فَطَفِئَتْ نارُ الشَّيَطانِ ، و هَزَمَهُمْ اللهُ عزَّ و جلَّ".

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وأوضح أبو بكر أن مسكن الشياطين عموما لا يكون إلا في الأوية والشعاب، موضحًا أن سيدنا جبريل رضي الله عنه لا يتنزل بأمر نفسه، لأنه تعالى قال في القرآن الكريم: "وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ? لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَ?لِكَ ? وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"، ونصح أبو بكر المسلمين حفظ وتعلم هذا الدعاء حتى يحميهم الله سبحانه وتعالى من كل شيطان.