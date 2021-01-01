موعد عقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية للقبول بجامعة الأزهر

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تبدأ جامعة الأزهر، عقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بـ 13 كلية بالقاهرة والأقاليم.



وقال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم عقد اختبارات القبول لكليات القاهرة والأقاليم التي يتطلب الالتحاق بها عقد اختبارات قدرات، بعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية، وإجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، لجميع الطلاب.

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وأشار إلى أنه بناء على قرار مجلس الجامعة الذي عقد ديسمبر الماضي، فإنه سيتم إجراء اختبارات القبول للكليات والشعب التي يتطلب القبول بها، قبل بدء التنسيق.ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الأقسام التي يتطلب الالتحاق بها ذلك اختبارات للقبول هي (32) شعبة ( قسم) في (13) كلية من كليات الجامعة، وهي:1- كلية التربية بنين بالقاهرة:- تخصص عام انتظـام- شعبة التعليم الأساسي- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظـام- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظـام- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظـام- شعبة التربية الخاصة انتظـام2- كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف:- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظـام- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظـام- شعبة التربية الخاصة انتظـام- تخصص عام انتظام3- كلية التربية بنين بأسيوط- كلية التربية بنين بأسيوط انتظام- شعبة التربية الخاصة انتظـام4- كلية التربية بنات بالقاهرة.5- كلية التربية بنات بأسيوط.- كلية التربية بنات بأسيوط انتظام- شعبة التربية الخاصة انتظـام- شعبة رياض أطفال6- كلية القرآن الكريم بنين بطنطا.7- كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة.8- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.9- كلية التربية الرياضية بنات الخانكة.10- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة- شعبة رياض الأطفال11- كلية التمريض بنات القاهرة.12- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف:- شعبة رياض الأطفال- شعبة التربية13- اللغات والترجمة بنين بالقاهرة:- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظـام- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظـام- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظـام- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظـام- شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظـام- شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظـام- تخصص عام انتظـام- شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظـام.