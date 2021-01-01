أطعمة تساعد على تحسين صحة القلب



تحسين صحة القلب تحسين صحة القلب



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، الأطعمة التي تساعد على تحسين صحة القلب .



الأطعمة التي تساعد على تحسين صحة القلب ما يلي :-



· الخضراوات الورقية الخضراء تتميّز الخضراوات الورقية الخضراء؛ مثل: السبانخ واللفت باحتوائها على كمياتٍ كبيرةٍ من الفيتامينات،والمعادن، ومُضادات الأكسدة، حيث إنّها تُعدّ مصدراً غنيّاً بفيتامين ك الذي يساعد على حماية الشرايين، وتعزيز عملية تخثُّر الدم.

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· الفاصولياء الخضراء تُعدّ الفاصولياء والبقوليات من الأطعمة الرئيسية الموصى بتضمينها في النظام الغذائيّ الخاص بصحّة القلب؛ حيثإنّها تحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الألياف الغذائية، والفيتامينات، والمعادن، كما أنّها تُعدّ خاليةً من الدهون المُشبعة، ويُنصح باختيارالفاصولياء الطازجة بدلاً من المُعلّبة؛ وذلك لاحتواء الفاصولياء المُعلّبة على الكثير من الملح.· الفاصولياء السوداء تُعدّ الفاصولياء السوداء مصدراً غنيّاً بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب؛ بما في ذلك: الفولات، ومُضاداتالأكسدة، والمغنيسيوم، وكلّها تساعد على خفض ضغط الدم، كما أنّها تحتوي على الألياف الغذائية التي تساهم في التحكُّم بمستوياتالكوليسترول ونسبة السكر في الدم.· الأسماك الدهنية تحتوي الأسماك الدهنية؛ بما في ذلك: التونة، والسلمون، والسلمون المرقط، والماكريل على الدهون الصحية، حيث إنّهاتُعدّ مصدراً غنيّاً بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساعد على التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات، كما يُمكن الحصول على أحماضأوميغا 3 الدهنية من بعض الأطعمة النباتية؛ مثل بذور الكتان، إلّا أنّها ليست المصدر الأفضل؛ حيث يكون أوميغا 3 الموجود في الأطعمةالنباتية على شكل ألفا-لينولييك، وفي هذه الحالة؛ يجب على الجسم تحويل هذا الشكل إلى شكلٍ آخر يستطيع الجسم الاستفادة منه.· الحبوب الكاملة تحتوي الحبوب الكاملة؛ بما في ذلك: القمح الكامل، والأرز البني، والشوفان، والجاودار، والشعير، والحنطة السوداء،والكينوا على نسبةٍ أعلى من الألياف الغذائية مُقارنةً مع الحبوب المُكرّرة، حيث يُمكن للألياف الغذائية أن تساعد على خفض مستوياتالكوليسترول الضارّ في الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتشمل الأجزاء المُغذّية من الحبوب الكاملة: البذرة، والسويداء، والنخالة.· التفاح الأحمر يرتبط تناول التفاح بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب؛ وذلك لاحتوائه على العديد من المركّبات المختلفة التي تساعد علىتحسين العوامل المُرتبطة بصحة القلب، فعلى سبيل المثال؛ يحتوي التفاح على مركّباتٍ كيميائيةٍ نباتيةٍ تُعرف بالكيرسيتين ، والتي تمتلكخصائص طبيعيّةً مضادّةً للالتهابات، كما أنّها قد تساعد على تقليل خطر حدوث الجلطات الدموية.· بذور الشيا وبذور الكتان تُعدّ بذور الشيا وبذور الكتان مصدراً غنيّاً بأحماض أوميغا 3 الدهنية؛ بما في ذلك حمض الألفا-لينولينيك،وتساعد أحماض أوميغا 3 الدهنيّة على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضارّ والكلّي في الدم، بالإضافة إلى خفض ضغطالدم، وتقليل تراكُم اللويحات الدهنية داخل الشرايين.. الأفوكادو يُعدّ الأفوكادو مصدراً غنيّاً بالأحماض الدهنية الأُحادية غير المُشبعة، بالإضافة إلى الفيتامينات، والمركّبات الكيميائية النباتيةالتي تعمل كمُضاداتٍ للأكسدة لحماية القلب وأجزاء الجسم الأُخرى، كما يساعد حمض الأولييك الموجود في الأفوكادو على تقليل الالتهاباتفي الجسم؛ وخاصّةً القلب، ويمكن استخدام زيت الأفوكادو بأمانٍ في الطهي.· الشاي الأخضر: أنّ شُرب الشاي الأخضر ساعد على خفض مستويات الكوليسترول؛ حيث يُعدّ الكوليسترول المُساهم الرئيسي فيالإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية؛ إلّا أنّ الدراسة لم