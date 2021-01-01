نصائح لحفظ اللحوم في عيد الأضحى بطريقة صحيحة



نصائح لحفظ اللحوم في عيد الأضحى نصائح لحفظ اللحوم في عيد الأضحى



تنتشر المخاوف في عيد الأضحى حول الطريقة الصحيحة لتخزين لحم الأضحية، وذلك بعد التوزيع منها ، لضمان جودة اللحوم وأن تكون صحية ، ولا تصاب بالتلف ، او يتغير طعمها مع التخزين.



‎وقالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري بالمنوفية ومسؤول العلاقات العامة والإعلام‎، انه لا يجب تخزين لحم الأضحية على الفور في الفريزر او الديب فريزر ، ولا يجب تكييس اللحوم وهي مازالت ساخنة من النحر.



وتابعت سماح نوح في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، انه يجب تخزين اللحم على الاقل بعد 5 ساعات، على أن يتم تركها لتبرد تحت مروحة، او التكييف، ويجب أن يكون المكان نظيف، وبعيد عن حرارة الشمس العالية.

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وأفادت سماح نوح، ان لحم الأضحية إن تم حفظه في الفريزر، او الديب فريزر فقد يتسبب في وقف حدوث التيبس الرمي إلى اللحم، وهي عبارة عن مجموعة من التفاعلات اللاإرادية، وتحدث عندما تبدأ أنسجة اللحم في الانقباض.وأشارت سماح نوح، إلى أن حفظ اللحم في الفريزر او الديب فريزر يتسبب في إستنفاد انزيمات الأكسده، مما يجعله يبدا في تكون حمض اللاكتيك الذي ينتج من تكسير الجليكوجين، وهى مادة مهمة جدا .وأكدت سماح نوح، ان عملية التيبس الرمي مهمة بالنسبة للحم المذبوح، وذلك لانها مسؤولة عن تكون حمض اللاكتيك، والذي يلعب دور مهم جدا في حفظ اللحم، يجعلها طازجة لمدة أطول وخلال فترة التخزين .وأوضحت الدكتور سماح نوح، ان عملية التيبس الرمي مهمة في تخزين اللحم، لأنه تجعلها أكثر طراوة و أكثر استساغة؛ حيث ان عملية التيبس الرمي دي بتعمل عندنا عمليه Ripening للحمه كي تجعلها أكثر طراوة عن طريق تحويل كل الأنسجة الخشنة الصعبة الهضم لأنسجة أطرى وألذ .وأضافت سماح نوح، انه إذا قمنا بتحويل اللحم إلى منتجات أخرى، فقد نحتاج إلى نسب ملح عالية، مثل / حمض اللاكتيك اللي نتج من التيبس الرمي ده بيساعد اكتر في اختراق الملح نسيج اللحم .واستطردت سماح نوح، انه لا يجب ان تكون الأضحية مجهدة، أو مسافرة لمسافات طويلة؛ حيث أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على عملية التيبس الرمي، ويجعلها أضعف، لذا يجب التقليل من الإجهاد والتعب قبل الذبح بحوالي 12 ساعة، ومنعه من الاكل وإعطائه الكثير من المياه.وتابعت د سماح نوح، انه من أهم مميزات عملية التيبس الرمي، انه تمنع نمو الميكروبات وظهور رائحة عفنة عند طهي اللحم بعد حفظه في الفريزر، لذا يجب عدم طهي اللحوم بعد الذبح مباشرة، ويجب مرور 5 ساعات .وأكدت سماح نوح، ان هناك بعض الخطوات التي يمكن إتباعها عند ترك اللحم ليبرد، ولحين حفظ لحم الأضحية في الفريزر ، أو الديب فريزر، وتشمل:- ترك اللحم بعد الذبح في الهواء ومكان طراوة ونضيف واحاول غسل اللحم سريعا، ثم تقطيعه.- نقوم بوضع اللحم على سطح نظيف؛ حتي تبرد وتجف من المياه، والدم لضمان حدوث عملية التيبس بشكل صحيح .- وضع اللحم في أكياس نظيفة ونقوم برصها في الفريزر، مع ترك فراغات بين الاكياس، وعدم وضعها على بعضها البعض، لذا يمكن حفظها في أطباق فويل .- وضع اللحوم ذات الدهون العالية في الاعلى حتى يتم إستخدامها في البداية.- عند إستخدام اللحم بعد التفريز، فيتم تركها كي تفك من التجميد على أحد رفوف الثلاجة حتي لا تفقد قيمتها الغذائية.- إن كنتي تريدين استخدام اللحم سريعا فيتم فتح مياه الصنبور على اللحم لمدة نصف ساعة وهي لا تزال داخل الكيس، ومن ثم نقوم بطهيها .