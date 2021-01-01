دراسة صادمة بسبب حقن شائعة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين



التهاب مفاصل الركبتين التهاب مفاصل الركبتين



هناك العديد من الأسباب وراء التهاب المفاصل.. وأظهرت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بالولايات المتحدة، أن علاج مرضى التهاب المفصل التنكسي ليست فعالة بدرجة كبيرة في تخفيف الألم، حتى أنها تزيد من مخاطر الآثار الجانبية الضارة.



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، ان حقن حمض الهيالورونيك التي تعالج مرضى التهاب المفاصل منذ السبعينيات حقن غير فعالة في العلاج، على الرغم من ذلك استمر استخدام هذه الحقن بصورة متزايدة في بعض البلدان.





ووجد الباحثون، انه استُخدمت حقن حمض الهيالورونيك على مدار سنوات، وهي مادة هلامية يتم حقنها على المفصل بهدف تليين الحركة وتقليل الألم؛ حيث تم أستخدمها أكثر من 12 ألف مريض خضعوا لعلاج لا طائل منه بين عامي 2009 و 2021، وفقا لما نشر في موقع ديلي ميل" البريطانية.

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وقام الباحثون بتحليل بيانات، 169 تجربة سابقة قارنت بين أشخاص تلقوا حقن حمض الهيالورونيك مع آخرين تلقوا حقناً بعلاج وهمي، أو لم يخضعوا لأي علاج، وحصر الباحثون التحليل بـ24 تجربة كبيرة مع علاجات وهمية شملت ما يقرب من 9000 مريض، في أكبر مراجعة للبيانات المتاحة حتى الآن.وأوضح الباحثون، أن استخدام العلاج في الولايات المتحدة زاد بشكل كبير من عام 2012 إلى 2018، إذ تلقى واحد من كل 7 مرضى مصابين بـ التهاب المفاصل حقنة من حمض الهيالورونيك الذي شكّل لكثيرين العلاج الأول.وأشار الباحثون، إلى أن هناك "أدلة قاطعة قوية" على أن "زيادة اللزوجة مرتبطة بتخفيض غير مرتبط سريرياً في شدة الألم"؛ حيث إن العلاج "مرتبط بارتفاع معدل حدوث أحداث ضارة خطيرة"، مشيرين إلى أن هذه الحقن "ليست غير فعالة فحسب مقارنة بالعلاج الوهمي، لكنها قد تكون أيضاً ضارة بشكل خطير".ويشكل التهاب مفاصل الركبة سبباً رئيسياً للإعاقة بين كبار السن؛ حيث أن أكثر من 560 مليون شخص يعانون من هذه التهاب المفاصل في جميع أنحاء العالم، ويتسبب هذا الالتهاب بتدهور الغضروف في مفاصل الركبة، مما يؤدي إلى ألم وصعوبة بالمشي في كثير من الأحيان.