طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون بمجهود أقل

يمكن استخدام طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون ، وهي وصفة سهلة وبسيطة وسوف تقضى على الرائحة الكريهة الموجودة بالكرشة تماما، وغير مكلفة أيضا .
وتعتبر طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون أيضا مضمونة بشكل كبير، ولن تأخذ سوى دقائق معدودة، إن كنت تريدين معرفة طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون، وفقا لما نشر في موقع cookpad.
_ نقوم بشطف الكرشة تحت ماء شديدة الضغط حتى تقوم بتنظيف ما بداخل الكرشه، وأثناء شطف الكرشه يوضع اناء على نار مرتفعة بها الكثير من الماء حتى تغلي.
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