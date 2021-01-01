طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون بمجهود أقل



طريقة تنظيف الكرشة طريقة تنظيف الكرشة



يمكن استخدام طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون ، وهي وصفة سهلة وبسيطة وسوف تقضى على الرائحة الكريهة الموجودة بالكرشة تماما، وغير مكلفة أيضا .



وتعتبر طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون أيضا مضمونة بشكل كبير، ولن تأخذ سوى دقائق معدودة، إن كنت تريدين معرفة طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون، وفقا لما نشر في موقع cookpad.



_ نقوم بشطف الكرشة تحت ماء شديدة الضغط حتى تقوم بتنظيف ما بداخل الكرشه، وأثناء شطف الكرشه يوضع اناء على نار مرتفعة بها الكثير من الماء حتى تغلي.

قد يعجبك أيضا...

_ عند غليان الماء نقوم بإسقاط الكرشة بداخله ونتركها فتره طويله، وبعد غليان الكرشة في الماء نضع ملح الليمون، ونتركهم لمدة ساعتين ليقوم ملح الليمون بتفتيت الطبقة الخشنة في الكرشه._ بعد ذلك نقوم بتكحيتها بالسكين او بأي فرشاة خشنة، وبعد مرور ساعتين نقوم بتصفية الكرشة ووضعها بداخل إناء آخر به ماء وخل وحمض الليمون حتي تزول الروائح السيئة منها لمده نصف ساعه._ بعد زوال الروائح الكريهة نقوم بشطف الكرشة للمرة الاخيرة حتى تصبح جاهزة للطهي بالطريقة المفضلة لكم.