لربات البيوت .. طريقة تسوية كباب لحم الجدي كالمحترفين



كباب لحم الجدي كباب لحم الجدي



تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تسوية كباب لحم الجدي بشكل احترافي عند اقتراب عيد الأضحى لتتمكن من تقديمها لأفراد أسرتها وضيوفها بمذاق مميز.



ويرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة طريقة تسوية كباب لحم الجدي لأنه من أكثر الأكلات الصحية التى يمكن تقديمها فى عيد الأضحى خاصة أنها تحتوى على نسبة منخفضة من الدهون الثلاثية “ الكوليسترول ” مقارنة بباقي أنواع اللحوم الأخرى التى يصنع منها الكباب .



و تبحث النساء عن طريقة تسوية كباب لحم الجدي حيث أن طريقة طهى اللحوم تؤثر بشكل كبير فى مذاقها وقيمتها الصحية فترغب السيدات فى معرفة كيفية تسوية كباب لحم الجدي بشكل احترافي والحصول على كباب ذو قوام طري وشكل جذاب ونكهة طيبة ومذاق شهي وهذا لا يحدث إلا إذا كانت التتبيلة جيدة وطريقة تسوية كباب لحم الجدي مميزة.

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نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة تسوية كباب لحم الجدي بمذاق شهي مثل أشهر المطاعمضعي قطع كباب لحم الجدي فى بولة كبيرة بها التتبيلة التى ترغبين فيها مثل خليط المواد التالية“ كمون و كزبرة وملح وفلفل أسود وقرفة وملعقة صغيرة إكليل الجبل مفروم وجنزبيل و ثوم مفروم وبصل مفروم أو ماء بصل وفلفل حار والـ 7 بهارات وكوب زبادي” .كما يمكن استخدام تتبيلة أخرى مكونة من خليط مكون من " ثوم مفروم وماء البصل والقرنفل المطحون و البهارات السبعة والخل وملعقة من العسل و الكزبرة المطحونة والملح والفلفل الأسود و الصويا صوص”ضعي لحم الجدي فى بولة عميقة بها التتبيلة المفضلة لكي واتركيه لمدة لا تقل عن 4 ساعات ولا تزيد عن 10 ساعات داخل الثلاجة حتى يتشرب اللحم نكهة التوابل وتزول ر ائحة الزفارة منها وتصبح شهية عند الطهي.ضعي لحم الجدي بعد مرور هذا الوقت على شواية ساخنة مدهونة بزيت عباد عالي الجودة أو على الفحم والتقليب بين الحين والأخر حتى ينضج لحم الكباب وعادة ما تنضج خلال دقائق معدودة تترواح بين 6 لـ 11 دقيقة .ضعي كباب لحم الجدي ساخنا في طبق التقديم مع الخبز البلدي وبجانبه الصوصات والسلطات المختلفة مثل السلطة الخضراء والطحينة والتومية والمخلل.