مشروب طبيعي رخيص الثمن يعالج الانتفاخ

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الانتفاخ

مع أول أيام العيد تناول كل ما لذ وطاب من أصناف متعددة .اعتاد الجميع على تناول اللحوم والبعض يطلق على عيد الأضحى انه عيد الاكل واللحمة، ويشعر بالتخمة والانتفاخ من كثرة تناول الطعام، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل مشروب طبيعي رخيص الثمن يساعد فى علاج انتفاخ المعدة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أوراق النعناع وأزهاره لعلاج انتفاخ البطن.


يعتبر النعناع من النباتات ذات الفوائد المتعددة، فبالإضافة إلى كون النعناع معطر للفم ومزيل للروائح الكريهة.
كلك يساهم مغلي النعناع في التخفيف من المغص والغازات الناتجة عن الهضم.

كما أن تناول ازهار النعناع يساهم في فتح الشعب الهوائية وتسهيل عملية التنفس وذلك بسبب احتواء أزهار النعناع على زيت النعناع الذي يساهم بصورة فعالة في التخفيف من ضيق التنفس.

كما أثبتت الأبحاث الطبية أن لزيت النعناع دور كبير في تحسين عملية الهضم وزيادة كفاءة عمل المعدة، كما يساهم في التخلص من حالات الإمساك

المصدر: موقع هيلثي

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