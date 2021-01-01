مشروب طبيعي رخيص الثمن يعالج الانتفاخ

مع أول أيام العيد تناول كل ما لذ وطاب من أصناف متعددة .اعتاد الجميع على تناول اللحوم والبعض يطلق على عيد الأضحى انه عيد الاكل واللحمة، ويشعر بالتخمة والانتفاخ من كثرة تناول الطعام، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل مشروب طبيعي رخيص الثمن يساعد فى علاج انتفاخ المعدة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
أوراق النعناع وأزهاره لعلاج انتفاخ البطن.
يعتبر النعناع من النباتات ذات الفوائد المتعددة، فبالإضافة إلى كون النعناع معطر للفم ومزيل للروائح الكريهة.
كلك يساهم مغلي النعناع في التخفيف من المغص والغازات الناتجة عن الهضم.
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