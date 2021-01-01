طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت أحلى من الجاهز



كفتة الحاتي كفتة الحاتي





كفتة الحاتي من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت.



مقادير كفتة الحاتي

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‏‎كيلو لحمة مفرومة‏‎2 بصلة‏‎2 طماطم معصورة‏‎ملعقة صغيرة بهارات لحمة‏‎ملعقة صغيرة قرفة‏‎ملعقة صغيرة كبابة صيني‏‎رشة جوزة الطيب‏‎ملح‏‎فلفل أسود‏‎2 ملعقة كبيرة دقيقملعقة صغيرة بيكنج بودر‏‎زيت نباتي‏‎طريقة تحضير كفتة الحاتي‏‎تفرم البصلة أو تبشر فرم او بشر ناعم جدا مع إضافة رشة ملح لتسهيل الفرم.تعصر البصلة من الماء تماما ويفصل التفل.يتم الاحتفاظ بمياه البصل في بولة وبالتفل في بولة أخرى لحين الإستخدام.‏‎في الكبة تضاف نصف كمية اللحمة المفرومة مع التوابل وتفرم حتى تنعم جدا.يترك النصف الآخر من اللحمة المفرومة بدون أي تنعيم.تضاف اللحمة المفرومة الناعمة مع اللحمة المفرومة الخشنة مع تفل البصل والملح والفلفل الأسود والدقيق ويعجن الخليط حتى تتشكل خلطة الكفتة.‏‎تخلط مياه البصل مع الطماطم المعصورة ويضاف القليل من الزيت مع رشة ملح وفلفل أسود.‏‎تشكل الكفتة على الأسياخ الخشبية وتدهن اليد بخليط عصير الطماطم والبصل لسهولة التشكيل. عند الإنتهاء من تسييخ كل الكمية تترك في الثلاجة ساعه حتى تتشمع وتتماسك.‏‎تشوى أسياخ الكفتة على الشواية وتدهن بعصير الطماطم والبصل أثناء الشوي لتعزيز النكهه والحفاظ على طراوة ولمعان الكفتة.‏‎تقدم أسياخ الكفتة ساخنة مع الخبز وسلطة الطحينة وبالهناء والشفاء.