إتيكيت مائدة عيد الأضحى وتناول الطعام



إتيكيت مائدة عيد الأضحى إتيكيت مائدة عيد الأضحى

مع حلول عيد الأضحى يحرص الكثير من الأشخاص على إقامة الولائم و العزائم بين الأهل و الأصدقاء، فتتميز مائدة عيد الأضحى بتنوع الأكلات و الأطباق بالأخص اللحوم.

قدمت دكتورة دعاء بيرو خبيرة الاتيكيت والعلاقات الإنسانية والمتحدث التحفيزى، في تصريح لـ صدى البلد، عن أصول و قواعد مائدة عيد الأضحى وتناول الطعام.



قالت دكتورة دعاء بيرو بالتأكيد تكثر العزومات فى عيد الأضحى المبارك، ويعتبر عمود النجاح داخل كل بيت أصله يرجع الى وجود ربة منزل تهتم بكل التفاصيل و(لأن البيت ست )نقدم إليك فيما يلي إتيكيت عيد الأضحى...

نصيحة يجب أن تعملى بها أثناء ضيافتك لمعازيمك



اجلسى على طرف المائدة، وذلك للمساعدة في إحضار ما قد يحتاجه ضيوفك أثناء الطعام، وعلى يمينك يجلس ضيف الشرف، ويجب ألا تتأخرى على ضيوفك وتجلسى قبل الجميع.

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عدم النهوض قبل الضيوف من المائدة، وذلك لأن هذا التصرف يشعر الضيوف بأنه حان وقت إنهاء الطعاميجب إعداد الأصناف التي تجيدينها ببراعة، ويفضلها الضيوف أيضًا.-توضع فوطة الطعام على الفخذين عند الجلوس على مائدة الطعام، وعلى الضيوف خلال الدعوة الانتظار حتى تضع المضيفة ربة المنزل الفوطة أولا ثم يعقبها الضيوف.-تجنب ملئ الفم بالأكل وتركزه في أحد الجوانب، كما يفضل المضغ ببطء على كلا الجانبين من الفم في نفس الوقت.أتيكيت تقديم الطعام في عيد الأضحيالسلاطة:-بالشكل الصحى تقطع الى قطع كبيرةولكن لإظهار العنايه بالضيفتقدم في أحجام صغيرة لكى نقوم بتناولها بسهولةإذا قدمت قبل الطبق الرئيسي تستخدم شوكة السلطة الصغيرة، إما إذا قدمت مع الطبق الرئيسي تستخدم الشوكة الكبيره، وتأخذ الكمية المناسبة عن طريق ملعقة كبيرة مخصصة لذلك، فى الطبق الشخصىويجب تقديمها فى بولات أو إطباق بالطابع النصف غوط وليس المسطحيجب عدم وضع السلاطه على الأرز فى العزومات والحضورفليس من المقبول خلط الأطعمه.عند أضافه تيست خاص للطبق مثال تزويد الملح أو أضافه نترات من الخل أو الليمون ، تزويد شطه ، ثوم ، صوص مختلف تأكد انك بأمكانك القضاء على محتوي هذا الطبق بأكمله.الشوربة:يجب أختيار الملعقة المخصصة للشوربة وهى المعلقه الكبيرة الغويطهضع الملعقة في طبق الشوربة وابدأ في تحريكها من الطرف القريب منك إلى الأتجاه الآخرمسح الملعقه على حافة الطبق حتى تتخلص من أي زوائد عالقةتناول الشوربة من جانب الملعقة وليس من الجزء الأمامي لها.لا تضع يدك على منضدة الطعام أثناء تناول الشوربهالمسافه المقدره بينك وبين السفره هى كفين يد مضمومين بالعرضعند تبقى قليل من الشوربة فى البولا يمكنك تمايلها الى الجانب الآخر وسحب ما بقى بالملعقة بدون صوت– بعد الأنتهاء من تناول الشوربة ضع الملعقة بجانب الطبق.اللحومنقوم بتثبيت الطعام أولًا باستخدام الشوكة، ثم نقطع الطعام "اللحوم" بالسكين، ثم نضع السكين على طرف الطبق من الأعلى، وبعدها نقوم بنقل الشوكة لليد اليمنى ثم تناول الطعام بها.يجب تجنب إصدار صوت مرتفع أثناء تقطيع اللحوم أو غرف الأصناف الأخرى، كذلك أيضا يجب عدم إحداث صوت أثناء المضغ وعدم فتح الفم وهو ممتلئ بالطعام.اللحم المشوي والبرجرنستخدم الأصابع في العزومات العائلية ، أما في الدعوات الرسمية يفضل تناول اللحوم باستخدام الشوكة والسكينالكبابيمسك باليد واستخدام أحد جوانب الشوكة لفصل قطع اللحم المشوي عن السيخ، ووضعها في الطبق الخاص، ثم استخدام الشوكة والسكين لتقطيع اللحم بالطريقة المعتادة، ولا تمسك قطع اللحم باليد نهائيًااللحم بالصلصةفيجب عدم الأكل من الوعاء الرئيسي للصلصة، بل يفضل وضع القليل منها في الطبق الخاص ثم اغمس قطع صغيرة من اللحمعند الانتهاء من تناول الطعام نضع الشوكة والسكين بجانب بعضهما بطريقة مائلة ويكون أول السكين للداخل.