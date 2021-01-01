الجمبسوت موضة عيد أضحى 2022 لإطلالة أنيقة



الجمبسوت الجمبسوت





تزامنا مع بداية عيد أضحى 2022 تبحث كل سيدة وفتاة عن الاطلالات المميزة التي تعطيها مظهر جذاب، ولذلك انتشر الجمبسوت في عيد أضحى 2022، حيث يعطي مظهر واطلالة مميزة ومريح من حيث الملبس.



تقول الفاشون بلوجر آية حكم، الجمبسوت من أكثر الملابس انسيابية واناقة، ولكن عندما تريدين أن تبدو الجمبسوت الخاصة بك أكثر أناقة مما هي عليه في الواقع ، فإن الإكسسوارات هي صديقك المفضل،و أسهل طريقة لإضفاء الإثارة على مظهرك هي إضافة الإكسسوارات مثل الأساور والأقراط المتدلية والقلائد الكبيرة، ولكن لا تبالغين في الإكسسوارات، فقد يتحول مظهرك من أنيق إلى مبتذل.

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وأضافت الفاشون بلوجر أن معظم البدلات إما قصيرة الأكمام أو بدون حمالات ، لذلك قد تحتاجين إلى إضافة بلوزة أو جاكيت لإضفاء الجاذبية على مظهرك، وعندما يتعلق الأمر بالمظهر الرسمي ، يمكنك اختيار الجاكيت الرسمى أو "الفورمال"، وعندما يتعلق الأمر بالملابس غير الرسمية ، اختارى دائمًا الجواكيت الجلدية حيث ستمنحك طلة مميزة.وأوضحت أن الحزام هو الشيء الرئيسي الذي سيعطي الجمبسوت رونقا مميزا،كما أن الحزام سوف يكسر رتابة اللون ويمنح البدلة الرقيقة بعض الحياة.وأضافت آية حكم انه توجد مشكلة كبيرة أخرى تتجاهلها السيدات، وهى الأحذية، فعندما تريدين أن تبدو الجامبسوت الخاصة بك أكثر أناقة وأكثر جاذبية، خذى وقتك دائمًا لاختيار الأحذية المثالية، و في معظم الحالات، سيعتمد ذلك على طول الجامبسوت عندما تكون طويلة وتغطي أصابع قدميك ، استخدمي الكعب دائمًا.وإذا لم تصل إلى قدميك ، يمكنك ارتداء الأحذية المسطحة أيضًا، على الرغم من أن الأحذية ذات الكعب العالي ستظل فعالة أيضا.