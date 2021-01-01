تكشف أسوس عن ميزة ممتعة في Zenfone 9 القادم.. ستسهل طريقة استخدامه



Zenfone 9 Zenfone 9

نشرت شركة أسوس مقطع فيديو قصير على قناتها الرسمي على يوتيوب، للترويج لهاتفها القادم Zenfone 9 والذي كشف عن ميزة ممتعة ستسهل طريقة استخدام الهاتف.



وتستعد أسوس للكشف عن هاتفها الجديد Zenfone 9 خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبينما لم تكشف الشركة رسميًا عن موعد محدد للإطلاق، إلا أن نشر الفيديو التشويقي والترويج يؤكد أنه أصبح قريب للغاية.



وأظهر فيديو أسوس أن الهاتف Zenfone 9 سيأتي مع تصميم مشابه إلى حد كبير مع الجيل السابق، ولكن بالتأكيد سيكون هناك تحسينات بالمواصفات ولكن أكثر ما جذب الانتباه هي الحيلة البسيطة التي ظهرت في الفيديو.

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وقامت الشركة باستخدام مستشعر بصمة الإصبع المتواجد في الجانب الأيمن للهاتف بتقنية “المفتاح الذكي” كما أطلقت عليه في الفيديو الترويجي، والذي يُظهر أنه يمكن التمرير لمشاهدة المحتوى على الشاشة للتطبيقات أو المواقع التي تحتاج للتمرير للأسفل لمشاهدة المزيد، وذلك من خلال حركة تمرير خفيفة من الأصبع على قارئ البصمات.ليس جديدًا أن يتواجد ايماءات أو حيل بسيطة مدمجة في مستشعر قارئ البصمات بالهواتف في السنوات الأخيرة، فتتيح هواتف مثل سامسونج جالاكسي زي فليب وفولد 3 تنزيل منطقة الإشعارات بتمريرة مماثلة، وسبقتها هواتف هواوي منذ عام 2017.ولكن الجديد في Zenfone 9 هو استخدام التمرير على قارئ البصمات لعرض المزيد من المحتوى، وهي بالتأكيد أمر ممتع.مواصفات Zenfone 9وبحسب التسريبات الأحدث، فإن هاتف أسوس الرائد الجديد سيأتي مع معالج كوالكوم الأحدث، سنابدراجون 8 بلس الجيل الأول، مع خيارين من الذاكرة العشوائية 8 أو 16 جيجا بايت وخيارين من مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجا بايت.الهاتف من الواجهة سيأتي مع شاشة من نوع سوبر أموليد مقاسها 5.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز تتضمن ثقب صغير في الواجهة أعلى اليمين لكاميرا السيلفي.الكاميرا الخلفية مع مستعر رئيسي من نوع سوني IMX766 مع تقنية تطلق عليها الشركة ZenTouch.البطارية في Zenfone 9 بسعة 4300 ميلي أمبير وسيتوفر الهاتف بالألوان الأسود، الأحمر والأزرق وبأسعار تبدأ من 800 دولار تقريبًا.