تعود خلفية clownfish من جديد إلى الآيفون

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بعد 15 عامًا من وجود الآيفون، فإن خلفية clownfish أو سمكة المهرج من عرض أبل الشهير لعام 2007 تشق طريقها أخيرًا إلى أحدث الأجهزة – على الأقل بالنسبة لبعض المطورين الذين يشغلون أحدث إصدار من iOS 16. ألقى مستخدم تويتر Jack Roberts الضوء على خلفية الشاشة الجديدة، حيث شارك لقطة شاشة لخيار خلفية Clownfish ضمن قسم المجموعات في iOS 16 Beta 3. ثم اكتسبت التغريدة اهتمامًا كبيرًا بعد أن أعاد تغريدها مراسل بلومبرج مارك جورمان.



الصورة السحرية لسمكة المهرج الصغيرة والكبيرة التي تعيش في شقائق النعمان الخضراء هي أول صورة يتم تقديمها على الإطلاق خلال كشف ستيف جوبز عن جهاز آيفون الأصلي وشاشته الرائعة في ذلك الوقت ذات المقاس 3.5 بوصة، ولكن الغريب أن أبل لم ترفقها أبدًا كصورة خلفية مدمجة. تم إصدار النسخة الكاملة من الصورة لاحقًا على أجهزة الماك – Mac. على سبيل المثال، في إصدار Mac OS X 10.6 Snow Leopard لعام 2009، يمكن العثور على الخلفية الكلاسيكية ضمن مجلد Nature في Desktop & Screen Saver.



لا يوجد أي خبر رسمي عن ما إذا كانت خلفية clownfish ستشق طريقها إلى المستخدمين في الإصدار العام القادم من الإصدار التجريبي من iOS 16، ولم تصل الخلفية أيضا إلى جميع أولئك الذين لديهم حق الوصول إلى إصدار المطور من أحدث إصدارات iOS، حيث يبدو أنه يتم طرحها على مراحل. إنه بالتأكيد شيء نتطلع إليه الآن بعد أن تم تحسينه أيضًا عن الأصل بدقة أعلى. وكما أوضح مستخدم ريديت ActorVMU، فإن الخلفية تحتوي أيضًا على رسوم متحركة رائعة تظهر عند التمرير السريع لأعلى.

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ربما بوصول هذه الخلفية بشكلٍ رسمي إلى أجهزة أبل المختلفة مع أحدث إصدارات iOS، تكون بذلك علامةً على أن أبل تنوي التلاعب بمشاعر المستخدمين والرجوع وإصدار الخلفيات القديمة من جديد.إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة من إصدار macOS لخلفية clownfish، فقد تمت أرشفتها في عام 2018 بواسطة Evgenii Bogun، وهو طالب فنون في ذلك الوقت بدأ في جمع كل خلفية من خلفيات Mac ، ويمكنك الحصول عليها من هنا.