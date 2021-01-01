فيديو يكشف إمكانيات استثنائية لهاتف أسوس ROG Phone 6..بنظام تبريد فريد..



ROG Phone 6 ROG Phone 6

كشفت شركة أسوس ASUS النقاب، عن أحدث تشكيلة من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب تحت اسم ROG Phone 6 وROG Phone 6 Pro، والتي تعد من أفضل الهواتف في فئتها للعام الحالي 2022.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني المتخصص، نشرت مدونة WekiHome مقطع فيديو يوضح عملية تفكيك هاتف أسوس الجديد ROG Phone 6، وأظهر مقطع الفيديو التصميم الداخلى لهاتف الألعاب الرائد.



وقد تم تصميم جهاز أسوس ROG Phone 6 كهاتف ألعاب من الألف إلى الياء، حيث يوضح مقطع الفيديو كيفية تقسيم وحدة البطارية التي تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة إلى خليتين منفصلتين، مما يسمح للوحة الأم القائمة على معالجSnapdragon 8+ Gen 1 بالإندماج ما بينهما.

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وتكشف عملية التفكيك، عن تزويد أسوس هاتف ROG Phone 6، بوحدة AeroActive Cooler 6 الفريدة، والتي تعمل على تحسين قدرات الهاتف أثناء اللعب، مما يساعد في الحفاظ على تشغيل مجموعة الشرائح بأقصى سرعة في وضع X Mode.وتعد AeroActive Cooler 6، أداة تبريد حراري لاسلكية يتم تثبيتها بمشبك، ويحتوي الملحق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على مروحة مع المبرد الكهروحراري، والذي ينفخ الهواء المبرد مباشرة إلى الجزء الخلفي من الهاتف، ويساعد تدفق هواء التبريد على إبقاء الهاتف في درجات الحرارة العادية أثناء استخدام الألعاب عالية الجودة.سعر ومواصفات هاتف أسوس ROG Phone 6وتأتي هواتف أسوس مع أفضل المواصفات المخصصة لهواتف الألعاب، من بينها معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، يتوافق مع نظام تبريد محسن يمكنه خفض درجة حرارة الهاتف بما يصل إلى 10 درجات مئوية، ويأتي الهاتف مقترنا وذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 18 جيجابايت بالإضافة إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1.وجاء هاتف أسوس ROG Phone 6 للألعاب، بكاميرا خلفية ثلاثية، العدسة الرئيسية منها تأتي مزودة بمستشعر سوني IMX766، بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب وحدة فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر الصور الشخصية من سوني IMX663 بدقة 12 ميجابكسل.ويمتاز هاتف أسوس ROG Phone 6، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2448 بكسل، تدعم معدل تحديث تكيفيا، حيث يمكن للمستخدم ضبط معدل الشاشة من 60 إلى 165 هرتز، ويبلغ معدل أخذ العينات باللمس 720 هرتز، مع طبقة حماية قوية من زجاج Gorilla Glass Victus.ويباع طراز هاتف أسوس ROG Phone 6، بسعة 12 + 256 جيجابايت، مقابل سعر 999 يورو (أي ما يعادل 19 ألفا و300 جنيه مصري).