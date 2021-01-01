آبل تعتزم إطلاق ميزة جديدة تقضي على القرصنة الإلكترونية



آبل آبل

أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة، أنها في صدد إطلاق ميزة جديدة تسمى “Lockdown mood” على هواتف آيفون وأجهزة لابتوب Mac ، وتهدف هذه الميزة بشكل أساسي إلى مساعدة السياسيين المستهدفين وحمايتهم من الاختراق الإلكتروني.



بحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، قالت آبل أن الميزة الجديدة تعد بمثابة حماية قصوى لمالكي أجهزة آبل، من السياسيين الذين من المرجح أن تستهدفهم حكومات الدول باستخدام برامج تجسس قوية ، مثل الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث وصلت هذه الميزة بعد سنوات من الهجمات السيبرانية المتكررة التي استهدفت الآلاف من مستخدمي هواتف آيفون حول العالم.



آبل تخطط لميزة جديدة تقضي على القرصنة الإلكترونية

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في العادة تقوم برامج التجسس بإحداث ثغرات، تثقب إجراءات الحماية الأمنية للهواتف الذكية من أجل زرع برامج تجسس نيابة عن الحكومات، وبينما تسرع آبل العملاقة في إصدار تحديثات الأمان لأجهزتها ، لكن لسوء الحظ لم تكلل محاولات الشركة بالنجاح دائما.ذكر باحثون وخبراء في مجال الأمن، إنه من المألوف أن تقوم برامج التجسس الحكومية بقراءة رسائل المستخدمين، وفتح سجل المكالمات وتنزيل الصور من على الهاتف، و القيام بتسجيل صوتي والتقاط الصور باستخدام كاميرا الهاتف والوصول إلى كلمات مرور الضحايا من السياسيين وتتبع موقع الهاتف في الوقت الفعلي.لكن بتفعيل ميزة “Lockdown mode” ، يمكن للأشخاص المستهدفين تعطيل عدد من الميزات فورًا ، مثل الحد من الرمز الذي يمكن تشغيله في التطبيقات وعلى مواقع الويب، والحد بشكل كبير من مجالات أخرى من برامج آبل ، مثل iMessage و FaceTime ، والتي تم إساءة استخدامها عن طريق برامج التجسس ، حيث تقوم باستغلال الضحايا من أجل زرع برامج التجسس.قالت آبل عن ميزة Lockdown الجديدة "إنها تزيد من تقوية دفاعات الجهاز وتحد بشكل صارم من بعض الوظائف ، مما يقلل بشكل حاد من الهجوم الذي يمكن استغلاله بواسطة برامج التجسس المرتزقة ".