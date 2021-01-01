سوارة Huawei Band 7 الذكية المميزة بعمر شحن يصل لأسبوعين



Huawei Band 7 Huawei Band 7

أطلقت هواوي سوارة Huawei Band 7 الذكية بأنحف تصميم في الإصدارات المتوفرة للأسواق، كما تدعم عمر شحن يصل إلى أسبوعين.



التصميم



تتميز سوارة Huawei Band 7 الذكية بشاشة AMOLED بححم 1.47 إنش، كما تأتي السوارة بتصميم منحني 2.5D بزجاج مميز بأعلى جودة، ودقة 194 في 368 بيكسل.

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تقدم هواوي سوارة Huawei Band 7 الذكية بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأسود، و nebula، والأخضر، وأيضاً اللون الأحمر، كما تتضمن غلاف من ألياف البوليمر الذي يضيف ملمس معدني دقيق.وتتميز Band 7 بأنحف تصميم في السوارات الذكية المنافسة في الأسواق، إلى جانب وزن خفيف، حيث تصل سماكة السوارة الذكية إلى 9.99مم، مع وزن 16 جرام يقدم تجربة جيدة في دعم المستخدم في إرتداء السوارة الذكية أثناء النوم دون أن تسبب الإزعاج للمستخدم.كما يتوافق تصميم السوارة مع معصم المستخدم بكفاءة، أيضاً لا يؤثر تصميم السوارة على جلد المستخدم، حيث تقدم تجربة مريحة جداً عند الإستخدام على مدار اليوم، كما أنها تتميز بتصميم أنيق وعصري.المميزاتتدعم شركة هواوي سوارة Huawei Band 7 الذكية بعدد من المميزات لمراقبة صحة المستخدم وتتبع المستخدم في الأنشطة المختلفة.كما تدعم السوارة الذكية رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وأيضاً مراقبة مستوى ضغط المستخدم، كما تدعم مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم.أيضاً تتم مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم في سوارة Band 7 عبر تقنية TruSleep 2.0، المطورة من العملاق الصيني على مدار 4 سنوات لتحسين كفاءة التقنية التي ترتكز على الأشعة تحت الحمراء لمراقبة صحة المستخدم أثناء النوم.ويمكن لهذه التقنية أن تدعم مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب أثناء النوم وفي الوقت الفعلي، كما تعمل التقنية على مراقبة تنفس المستخدم أثناء النوم لتقييم جودة نوم المستخدم.كما تعمل سوارة Huawei Band 7 على تحديد وقت نوم المستخدم بشكل تلقائي، وأيضاً موعد القيلولة السريعة، أو النوم بشكل كامل، كما تعمل السوارة على تحديد النوم المتقطع، أو صعوبة النوم بعمق لذا في النهاية سيكون لدى المستخدم 6 أنواع من مراقبة النوم، كما تقدم السوارة الذكية إقتراحات للحصول على نوم هاديء والتي تصل إلى 200 إقتراح لإرشاد المستخدم إلى طرق للحصول على نوم عميق.وتأتي السوارة الذكية بمعايير 5ATM لمقاومة الماء، مع ميزة العزل للماء، لذا يمكن إستخدام السوارة الذكية أثناء الرياضات المائية، كما تدعم سوارة Huawei Band 7 بنظام GPS يدعم ساعات 4pro و Huawei Band 3pro.المستشعرتقدم شركة هواوي سوارة Huawei Band 7 بتقنية محسنة لإستشعار ضربات القلب HUAWEI TruSeen 4.0 والتي تدعم المستخدمين بتغذية مستمرة لمعدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، مع دقة أعلى في مراقبة صحة القلب لدعم المستخدم بكفاءة أعلى.ويأتي الجيل الرابع من التقنية بتحسينات بعمق أكبر مع تقنية الذكاء الإصطناعي، وإستهلاك أقل للطاقة، أيضاً مع تحسينات لخوارزمية حركة الواجهة، ودقة أعلى في مراقبة الأنشطة المختلفة دون أن تداخل الواجهات الخاصة بأنشطة الركض، والسير، وركوب الدراجات، وغيرها من الرياضات.كما تدعم Huawei Band 7 مراقبة صحة نوم المستخدم، ونسبة الأكسجين في الدم، وقياس نسبة التوتر، وصحة القلب.بينما تدعم السوارة عدد 96 من الأنماط الرياضية، منها الركض، والسير، وقيادة الدراجات، السباحة، وغيرها من الأنماط الرياضية، كما تدعم السوارة التحكم في الموسيقى والتصوير عن بعد، مع ميزة التنبيهات.الإتصالعند تشغيل السوارة الذكية سيتاح للمستخدم الوصول إلى تقنية البلوتوث إفتراضياً، ويحتاج المستخدم إلى توصيل أحد أجهزة iOS عبر واجهة البلوتوث في إعدادات النظام الخاص بالهاتف.يمكن أيضاً إستخدام الكود على الصفحة الخاصة بالجهاز في تطبيق Sports Health، حيث يظهر رمز QR للمسح ومن ثم النقر على الموافقة على البلوتوث، ويهتز الجهاز عند الإقتران، كما تظهر Agree to pair للموافقة على الإقتران.يبدأ المستخدم بفتح تطبيق Huawei Sports Health عبر القائمة الجانبية والتي يمكن إضافة جهاز للإقتران، تحريك الهاتف إلى جانب السوارة الذكية ومن ثم النقر للإتصال.البطاريةتستمر بطارية Huawei Band 7 في العمل على مدار 14 يوم، لذا سيتاح المستخدم إرتداء السوارة الذكية على مدار اليوم وأثناء النوم، مع دعم مراقبة نشاط المستخدم لأطول فترة.من جانب أخر لا تأتي سوارة Band 7 بميزة الشحن اللاسلكي، حيث تدعم الشحن السلكي، ويمكن التعرف على مستوى الشحن عبر إتصال نقاط المعدنية في قاعدة الشحن مع منفذ الشحن في الجهة الخلفية للسوارة الذكية مع تثبيت السوارة بشكل مسطح، ومن ثم يتم توصيل الطرف الأخر من الشاحن والتشغيل إلى أن يظهر مستوى الشحن على الشاشة.أيضاً تحتاج عملية شحن السوارة الذكية إلى الشحن في غرف تتميز بتهوية جيدة، كما أن قاعدة الشحن لا تدعم مقاومة الماء، لذا سيحتاج المستخدم إلى تجفيف إعدادات الشحن بشكل جيد.في النهاية تقدم هواوي سوارة Huawei Band 7 الذكية بآداء ممتاز، مع تصميم أنيق فائق الحساسية، وحجم كبير للشاشة، لذا سيحصل المستخدم على تجربة سلسة في إستخدام السوارة على مدار اليوم.قدمت هواوي سوارة Huawei Band 7 بتصميم خفيف الوزن وفائق النحافة، كما تضم السوارة شاشة أكبر، مع آداء إحترافي لدعم المستخدم على مدار أسبوعين8.5/10الإيجابياتتصميم خفيف وفائق النحافةشاشة بحجم أكبردعم عدد كبير من الأنماط الرياضيةآداء إحترافي في مراقبة صحة المستخدم.السلبياتلا تدعم الشحن اللاسلكي