Realme GT2 Explorer Master أول إصدار في العالم ينطلق بذاكرة LPDDR5X

أكدت Realme في إعلان تشويقي نشر مؤخراً على أن هاتف Realme GT2 Explorer Master سيكون أول هاتف في الأسواق بذاكرة LPDDR5X.
تستعد شركة Realme لإطلاق هاتف Realme GT2 Explorer Master في حدث يعقد في 12 من يوليو، ولقد شاركت Realme عدد من الإعلانات التشويقي التي توضح المواصفات المميزة لهذا الإصدار.
ولقد أكد إعلان تشويقي على أن الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما أن GT2 Explorer Master سيكون أول الهواتف الذكية في العالم بذاكرة عشوائية LPDDR5X.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!