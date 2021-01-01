Realme GT2 Explorer Master أول إصدار في العالم ينطلق بذاكرة LPDDR5X

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › Realme GT2 Explorer Master أول إصدار في العالم ينطلق بذاكرة LPDDR5X

صورة الخبر: Realme GT2 Explorer Master
Realme GT2 Explorer Master

أكدت Realme في إعلان تشويقي نشر مؤخراً على أن هاتف Realme GT2 Explorer Master سيكون أول هاتف في الأسواق بذاكرة LPDDR5X.

تستعد شركة Realme لإطلاق هاتف Realme GT2 Explorer Master في حدث يعقد في 12 من يوليو، ولقد شاركت Realme عدد من الإعلانات التشويقي التي توضح المواصفات المميزة لهذا الإصدار.

ولقد أكد إعلان تشويقي على أن الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما أن GT2 Explorer Master سيكون أول الهواتف الذكية في العالم بذاكرة عشوائية LPDDR5X.

أيضاً أوضح إعلان تشويقي أخر نشر على منصة Weibo أن هاتف GT2 Explorer Master يأتي بإطار معدني، وشاشة مميزة بعمق ألوان 10 بت، وتدعم HDR10+، ومعدل تحديث 120Hz.

وتقدم ذاكرة LPDDR5X سرعة تصل إلى 8.5 جيجابت لكل ثانية، كما تتميز المعايير الجديدة في الذاكرة بإستهلاك أقل للطاقة بنسبة 20%.

ويدعم Realme GT2 Explorer Master عدد 16000 من مستويات السطوع التلقائية، ويتميز بحواف فائقة النحافة تأتي بسماكة 2.37مم في الجزء السفلي.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Realme GT2 Explorer Master أول إصدار في العالم ينطلق بذاكرة LPDDR5X

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45135

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager