Realme GT2 Explorer Master أول إصدار في العالم ينطلق بذاكرة LPDDR5X



Realme GT2 Explorer Master Realme GT2 Explorer Master

أكدت Realme في إعلان تشويقي نشر مؤخراً على أن هاتف Realme GT2 Explorer Master سيكون أول هاتف في الأسواق بذاكرة LPDDR5X.



تستعد شركة Realme لإطلاق هاتف Realme GT2 Explorer Master في حدث يعقد في 12 من يوليو، ولقد شاركت Realme عدد من الإعلانات التشويقي التي توضح المواصفات المميزة لهذا الإصدار.



ولقد أكد إعلان تشويقي على أن الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما أن GT2 Explorer Master سيكون أول الهواتف الذكية في العالم بذاكرة عشوائية LPDDR5X.

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أيضاً أوضح إعلان تشويقي أخر نشر على منصة Weibo أن هاتف GT2 Explorer Master يأتي بإطار معدني، وشاشة مميزة بعمق ألوان 10 بت، وتدعم HDR10+، ومعدل تحديث 120Hz.وتقدم ذاكرة LPDDR5X سرعة تصل إلى 8.5 جيجابت لكل ثانية، كما تتميز المعايير الجديدة في الذاكرة بإستهلاك أقل للطاقة بنسبة 20%.ويدعم Realme GT2 Explorer Master عدد 16000 من مستويات السطوع التلقائية، ويتميز بحواف فائقة النحافة تأتي بسماكة 2.37مم في الجزء السفلي.